Нове життя залишків зі столу: готуємо тісто для піци з усього, що залишилося після Нового року

1 січня 2023, 13:30
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Джерело:

Smaker

Після гучного святкування Нового року залишається ще чимало їжі. Не обов'язково споживати її у такому ж вигляді – вона може стати основою нових страв.

Якщо після застілля у вас залишилася м'ясна та сирна нарізка, то вони можуть стати гарною начинкою для смачної піци. Неділю можна присвятити відпочинку від святкування та перегляду фільмів, а кращої страви для такого дозвілля просто не придумаєш.

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Рецепт тіста для піци

Час: 50 хвилин

Порцій: 1

Нове життя інгредієнтів, які залишилися після свят / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • тепла вода – 100 мілілітрів;
  • борошно – 200 грамів;
  • сухі дріжджі – 5 – 6 грамів;
  • 2 чайні ложки цукру;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Дріжджі висипаємо у воду та добре перемішуємо. Додаємо сіль та цукор.
  2. Поволі додаємо борошно та вимішуємо тісто. У процесі додаємо рослинну олію. Вимішувати тісто потрібно не більше 10 хвилин.
  3. Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місце на 30 хвилин.
  4. Після чого часу розкатуємо його, змащуємо соусом, викладаємо інгредієнти, які залишилися після святкування та випікаємо піцу до готовності при 180 градусах.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська