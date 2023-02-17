Відбивні будуть ще смачнішими: які два інгредієнти для цього потрібні

Відбивні – це завжди смачно та поживно, тому вони часто з'являються на наших столах. Додайте до них лише два інгредієнти, і вони будуть неперевершеними навіть у розігрітому вигляді.

Зазвичай ми готуємо відбивні наступним чином: нарізаємо м'ясо, відбиваємо, приправляємо, паніруємо та смажимо. Спробуйте додати у цей алгоритм один простий крок та два інгредієнти – і страва буде просто неперевершеною.

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Як приготувати особливі відбивні

Коли хочеться влаштувати собі невеличке свято, варто приготувати відбивні таким чином, як це роблять у Швейцарії. Для цього нам потрібні будуть два додаткові інгредієнти: сир та шинка.

Ідеальна відбивна / Фото taste atlas

На відбивні потрібно викласти скибки цих інгредієнтів, скласти м'ясо навпіл та запанірувати. Процес смаження виглядає як зазвичай, тому жодних труднощів з цим ні в кого не виникне.

Що стосується спецій та додатків, то тут ідеально пасуватимуть гриби, солодка паприка та французька гірчиця. Втім, ніхто не забороняє експериментувати, аби ще більше вдосконалити рецепт.

Звичайна відбивна – це завжди смачно, але ці кілька шарів задоволення матимуть неймовірний успіх, тому готуйтеся до того, що вас попросять приготувати ці відбивні знову.