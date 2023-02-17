Ідеальний борщ: готуємо з квасолею
17 лютого 2023, 16:06Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Безумовно, в кожної господині є свій перевірений рецепт борщу, але й експериментувати нам ніхто не завадить.
Борщ – страва української кухні, яку кожна господиня готує по своєму. Окрім класичного рецепта, його подають з квасолею, реберцями, телятиною, з карасями та навіть вишнею.
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Ми підготували рецепт борщу з квасолі, який точно сподобається кожному. Спробуйте і ви неодмінно попросите добавки.
Рецепт борщу з квасолі
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
– 3 літри води;
– 4 буряки;
– 4 картоплі;
– 1 велика морквина;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 200 – 300 грамів телятини;
– 300 грамів квасолі;
– лавровий лист;
– сіль;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– скибка лимона;
– чорний мелений перець;
– мелена копчена паприка;
– 50 – 70 грамів вершків;
– оливкова олія.
Приготування:
- Замочуємо квасолю на ніч, вранці змінюємо воду та варимо квасольку до майже готовності, але після першого закипання потрібно поміняти воду.
- В окріп відправляємо помиту телятину та варимо 60 – 80 хвилин. До м'яса додаємо очищений буряк. Не забуваємо постійно знімати пінку з поверхні води.
- Картоплю нарізаємо кубиками, половину моркви кружечками, а другу половину – натираємо, цибулю та часник нарізаємо мілко.
- На оливковій олії підсмажуємо до золотистості цибулю, згодом додаємо натерту моркву, сіль та перець.
- Виймаємо із води готове м'ясо та буряк, щоб вистигли, воду солимо і додаємо лавровий лист.
- У воду додаємо картоплю, моркву та "майже готову" квасолю, туди ж відправляємо цибулю із морквою.
- Буряк натираємо на грубій тертці, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо сіль, цукор та перець, сік лимона, а в кінці – томатну пасту. Тушкуємо і вливаємо воду.
- М'ясо розділяємо на волокна.
- На оливковій олії обсмажуємо часник, додаємо м'ясо, сіль та копчену паприку, вкінці – вершки. Тушкуємо і вливаємо воду.
- Дайте готовому борщу настоятися.
Смачного!