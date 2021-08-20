Ідеальний обід для родини: запечена курка з лимоном за рецептом шеф-кухаря

Не знаєте що приготувати на обід чи вечерю, щоб було швидко і не довелося стояти на кухні годинами? Ми підготували для вас рецепт запеченої курки за рецептом відомого кухаря – Ектора Хіменеса-Браво. Вам потрібно тільки змішати спеції, викласти курку в деко та нарізати декілька овочів до гарніру. Решту за вас зробить духовка!

Запечена курочка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво.

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Запечена курочка приготована вже з картоплею, тому вам не потрібно готувати до страви ще й гарнір. До речі, до ароматної та ніжної курочки підійде томатний соус.

Рецепт запеченої курки з лимоном

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6 – 8



Запечена курка з картоплею / Фото Великий кухар

– 1,5 кг курячих стегон або гомілок на ваш смак;– ¼ склянки оливкової олії;– 2 ст. л. лимонної цедри;– 3 ст. л. лимонного соку;– 4 зубчики часнику;– 1 ст. л. суміші орегано, розмарину та чебрецю;– ½ ч. л. паприки;– 500 г картоплі;– 1 ріпчаста цибулина;– 1 цілий лимон;– петрушка на ваш смак;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Застеліть деко для випікання пергаментом.

У соусниці змішайте оливкову олію, лимонний сік та цедру, суміш спецій та перемішайте.

Замаринуйте курятину у приготованій заправці, посоліть та поперчіть.

Викладіть курятину шкіркою вгору на деко.

Наріжте картоплю шматочками, цибулю дрібним кубиком, а часник шматочками. Додайте до м'яса.

Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху страву.

Накрийте страву фольгою та відправте випікатися в духовку на 40 хвилин.

Наріжте цілий лимон тонкими кільцями та викладіть на страву. Запікайте курочку без фольги ще 25 – 30 хвилин.