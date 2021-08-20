Ідеальний обід для родини: запечена курка з лимоном за рецептом шеф-кухаря
Джерело:інстаграм Мастер Шеф СТБ
Не знаєте що приготувати на обід чи вечерю, щоб було швидко і не довелося стояти на кухні годинами? Ми підготували для вас рецепт запеченої курки за рецептом відомого кухаря – Ектора Хіменеса-Браво. Вам потрібно тільки змішати спеції, викласти курку в деко та нарізати декілька овочів до гарніру. Решту за вас зробить духовка!
Запечена курочка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво.
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Запечена курочка приготована вже з картоплею, тому вам не потрібно готувати до страви ще й гарнір. До речі, до ароматної та ніжної курочки підійде томатний соус.
Рецепт запеченої курки з лимоном
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6 – 8
Запечена курка з картоплею / Фото Великий кухар
– 1,5 кг курячих стегон або гомілок на ваш смак;
– ¼ склянки оливкової олії;
– 2 ст. л. лимонної цедри;
– 3 ст. л. лимонного соку;
– 4 зубчики часнику;
– 1 ст. л. суміші орегано, розмарину та чебрецю;
– ½ ч. л. паприки;
– 500 г картоплі;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 цілий лимон;
– петрушка на ваш смак;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Застеліть деко для випікання пергаментом.
- У соусниці змішайте оливкову олію, лимонний сік та цедру, суміш спецій та перемішайте.
- Замаринуйте курятину у приготованій заправці, посоліть та поперчіть.
- Викладіть курятину шкіркою вгору на деко.
- Наріжте картоплю шматочками, цибулю дрібним кубиком, а часник шматочками. Додайте до м'яса.
- Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху страву.
- Накрийте страву фольгою та відправте випікатися в духовку на 40 хвилин.
- Наріжте цілий лимон тонкими кільцями та викладіть на страву. Запікайте курочку без фольги ще 25 – 30 хвилин.
- Дістаньте страву, дайте постояти 5―10 хвилин і перед подаванням посипте подрібненою петрушкою. Смачного!