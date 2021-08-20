Ідеальний обід для родини: запечена курка з лимоном за рецептом шеф-кухаря

20 серпня 2021 , 10:15
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Мастер Шеф СТБ

Не знаєте що приготувати на обід чи вечерю, щоб було швидко і не довелося стояти на кухні годинами? Ми підготували для вас рецепт запеченої курки за рецептом відомого кухаря – Ектора Хіменеса-Браво. Вам потрібно тільки змішати спеції, викласти курку в деко та нарізати декілька овочів до гарніру. Решту за вас зробить духовка!

Запечена курочка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво.

Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак

Запечена курочка приготована вже з картоплею, тому вам не потрібно готувати до страви ще й гарнір. До речі, до ароматної та ніжної курочки підійде томатний соус.

Рецепт запеченої курки з лимоном

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Запечена курка з картоплею / Фото Великий кухар

Інгредієнти:
 – 1,5 кг курячих стегон або гомілок на ваш смак;
 –  ¼ склянки оливкової олії;
 – 2 ст. л. лимонної цедри;
 – 3 ст. л. лимонного соку;
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 ст. л. суміші орегано, розмарину та чебрецю;
 – ½ ч. л. паприки;
 – 500 г картоплі;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 цілий лимон;
 – петрушка на ваш смак;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Застеліть деко для випікання пергаментом. 
  1. У соусниці змішайте оливкову олію, лимонний сік та цедру, суміш спецій та перемішайте.
  1. Замаринуйте курятину у приготованій заправці, посоліть та поперчіть.
  1. Викладіть курятину шкіркою вгору на деко. 
  1. Наріжте картоплю шматочками, цибулю дрібним кубиком, а часник шматочками. Додайте до м'яса.
  1. Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху страву.
  1. Накрийте страву фольгою та відправте випікатися в духовку на 40 хвилин.
  1. Наріжте цілий лимон тонкими кільцями та викладіть на страву. Запікайте курочку без фольги ще 25 – 30 хвилин.
  1. Дістаньте страву, дайте постояти 5―10 хвилин і перед подаванням посипте подрібненою петрушкою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак