Ідеальний перекус для дітей: особливий рецепт піци Маргарита від пекельного шефа

27 вересня 2021 , 13:45
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Джерело:

Новий канал

Шеф-кухар відомого телевізійного шоу “Пекельна кухня” Алекс Якутов поділився рецептом швидкої та надзвичайно апетитної піци. Це смачний та поживний перекус для школярів будь-якого віку.

Особливістю цього рецепту є те, що піца приготована маленькими порціями. Саме у такий спосіб її зручно взяти у руку та побігти на перерву.

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Така піца стане чудовим перекусом та задовільнить смак будь-якої дитини.

Ідеальний рецепт піци Маргарита

Час: 1 година
Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото Lil' Luna

Інгредієнти:

  • борошно - 1 кілограм;
  • дріжджі – 5 грам
  • сіль – 3 грами.

Для соусу:

  • помідори – 1 кілограм;
  • цукор – 1 чайна ложка;
  • сіль – ½ чайної ложки;
  • базилік – 5 грам;
  • сир – 200 грам;
  • томати чері – 100 грам.

Приготування:

  1. Замісити еластичне тісто та дати йому відпочити.
  2. З готового тіста сформувати кульки вагою приблизно по 100 грам.
  3. Кульки розкачати так, щоб вийшли маленькі піци.
  4. Відділити помідори від шкірки та зблендерувати їх. Додайте цукор, сіль, базилік.
  5. На розкачане тісто покладіть 70 грам соусу. Зверху – шматок сиру та порізані томати чері.
  6. Піцу необхідно випікати при температурі 300 градусів 15 хвилин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська