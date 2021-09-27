Ідеальний перекус для дітей: особливий рецепт піци Маргарита від пекельного шефа

Шеф-кухар відомого телевізійного шоу “Пекельна кухня” Алекс Якутов поділився рецептом швидкої та надзвичайно апетитної піци. Це смачний та поживний перекус для школярів будь-якого віку.

Особливістю цього рецепту є те, що піца приготована маленькими порціями. Саме у такий спосіб її зручно взяти у руку та побігти на перерву.

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Така піца стане чудовим перекусом та задовільнить смак будь-якої дитини.

Ідеальний рецепт піци Маргарита

Час: 1 година

Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото Lil' Luna

Інгредієнти:

борошно - 1 кілограм;

дріжджі – 5 грам

сіль – 3 грами.

Для соусу:

помідори – 1 кілограм;

цукор – 1 чайна ложка;

сіль – ½ чайної ложки;

базилік – 5 грам;

сир – 200 грам;

томати чері – 100 грам.

Приготування: