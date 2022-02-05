Ідеально до сніданку: салат з яєць та помідорів в булочках

5 лютого 2022 , 17:19
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Джерело:

Damn delicious

Щоб швидко та поживно поснідати або перекусити, надайте перевагу низькокалорійному салату з відварених яєць та помідорів. Заправка у салаті з грецького йогурту та майонезу. Можна заправити салат тільки йогуртом.

Бюджетний салат з відварених яєць чудово смакує з пшеничними булочками, також його можна подавати на тостах. Замість помідорів можна додати огірки або солодкий перець.

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Рецепт салату з відварених яєць та помідорів

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 8 великих яєць;
– 1 помідор;
– 1/2 склянки грецького йогурту;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка свіжого кропу;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– 1/4 чайної ложки цибульного порошку;
– дрібка часникового порошку;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1 упаковка пшеничних булочок.

Приготування:

  1. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. Охолодіть яйця, почистіть від шкірки та наріжте кубиками.


Фото Damn delicious

  1. В окремій мисці з'єднайте нарізані кубиками помідори, яйця та розітріть виделкою. Влийте грецький йогурт, майонез, кріп, цибулю, часниковий і цибулевий порошок. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте салат на булочках. За бажанням можна додати свіжої руколи.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак