Ідеально до сніданку: салат з яєць та помідорів в булочках
5 лютого 2022 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Щоб швидко та поживно поснідати або перекусити, надайте перевагу низькокалорійному салату з відварених яєць та помідорів. Заправка у салаті з грецького йогурту та майонезу. Можна заправити салат тільки йогуртом.
Бюджетний салат з відварених яєць чудово смакує з пшеничними булочками, також його можна подавати на тостах. Замість помідорів можна додати огірки або солодкий перець.
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Рецепт салату з відварених яєць та помідорів
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
– 8 великих яєць;
– 1 помідор;
– 1/2 склянки грецького йогурту;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка свіжого кропу;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– 1/4 чайної ложки цибульного порошку;
– дрібка часникового порошку;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1 упаковка пшеничних булочок.
Приготування:
- Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин.
Фото Damn delicious
- Охолодіть яйця, почистіть від шкірки та наріжте кубиками.
Фото Damn delicious
- В окремій мисці з'єднайте нарізані кубиками помідори, яйця та розітріть виделкою. Влийте грецький йогурт, майонез, кріп, цибулю, часниковий і цибулевий порошок. Присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Подавайте салат на булочках. За бажанням можна додати свіжої руколи.
Смачного!