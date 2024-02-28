Як приготувати смачну страву, якщо в холодильнику замало продуктів: простий рецепт з картоплі

28 лютого 2024, 16:20
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Джерело:

danilchenko_77

Смачну вечерю можна зробити, навіть якщо у вас є обмаль продуктів. Просто скористайтеся цим перевіреним рецептом.

Картопля з м'ясом – це завжди хороша ідея. Компанію їм складуть вершки, які зроблять страву ще ніжнішою.

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Картопля з м'ясом у вершковому соусі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми картоплі;
– 500 грамів м'яса;
– 1 морквина;
– 400 мілілітрів вершків;
– спеції до смаку;
– 100 грамів твердого сиру;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, наріжте та відваріть до готовності.
  2. М'ясо наріжте та обсмажте до золотистості.
  3. Додайте нарізану моркву та смажте до м'якості, влийте вершки, посоліть. Поперчіть та тушкуйте 5 хвилин.
  4. Висипте картоплю на деко, зверху покладіть м'ясо та сир. Запікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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Автор: Ольга Котів