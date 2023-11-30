Що приготувати на вечерю: прості страви на різдвяний піст

Різдвяний піст – це не лише традиційний період стриманості, він може стати часом для відкриття нових, захоплюючих смакових відкриттів. Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю, скористайтеся цими простими рецептами.

Період різдвяного посту випадає на початок зими, коли за столом панує затишок і хочеться куштувати тільки перевірені страви. Проте інколи звичні інгредієнти, можуть отримати особливу інтерпретацію, всі деталі у матеріалі 24 Каналу.

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Рецепт печеного коропа у духовці

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 1 короп (близько 1 кг);– сіль та чорний перець до смаку;– 3 – 4 столових ложок олії;– 1 лимон;– 2 гілочки розмарину;– 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

Очищеного та випатраного коропа ще раз ретельно вимийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть невеликі надрізи на боках риби. У мисці змішайте олію, сіль, чорний перець та сік з лимона. Додайте дрібно нарізаний розмарин та часник. Обмастіть коропа у підготовленому маринаді з усіх сторін. Залиште його на 30 – 60 хвилин для насичення смакових якостей. Підігрійте духовку до температури 180 градусів Цельсія. Перемістіть коропа на деко, попередньо вкритий пергаментним папером. Залийте залишками маринаду. Запікайте коропа в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки м'ясо стане білосніжним та легко відділятиметься від кісток. Подавайте готового коропа гарячим, прикрашеним скибочками лимона та свіжим розмарином.

Рецепт салату до риби

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 2 пучки свіжого шпинату;– 1 великий огірок; нарізаний колечками– 1 червона цибуля; порізана тонкими півкільцями– 1 великий помідор, нарізаний на невеликі кубики– пів чашки маслин без кісточок;– пів чашки вареного квасолі (чорної або білої);– 100 грамів кедрових горішків;– сіль та чорний перець до смаку;– 3 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки лимонного соку;– 1 чайна ложка меду або кленового сиропу ;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помийте та обсушіть шпинат. Наріжте огірок, помідор та цибулю. У великій мисці об'єднайте шпинат, огірок, помідор, цибулю, маслини та варену квасолю. Якщо використовуєте, додайте кедрові горішки. У іншій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед (якщо використовуєте), сіль та перець. Ретельно перемішайте. Заправте салат отриманою заправкою та невеликою кількістю солі та перцю.

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