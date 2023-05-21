Торт-палац з 200-кілограмової королівської глазурі став найбільшим у світі: вражаюче відео

Створити найбільший торт у світі – далеко не примітивне завдання. Як вдалося з ним впоратися та як виглядає результат – у нашому матеріалі.

В Індії встановили новий світовий рекорд Гіннеса. Художниця та кондитерка Прачі Дхабал Деб створила 200-кілограмову їстівну скульптуру з глазурі. Цікаво, що художниця розробила власний рецепт королівської глазурі без яєчного білка.

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Торт у вигляді розкішного індійського палацу став її третім рекордом. У попередні роки Прачі створила солодку мініверсію Міланського собору та велетенську льодову скульптуру.

Ця рекордна конструкція білого кольору, створена вручну, має колосальні розміри. Завдовжки торт 3 метри, завширшки – 1,6 метра, заввишки – 1,43 метра, а його вага становить аж 200 кілограмів.

Я хотіла зробити щось, присвячене прекрасній індійській архітектурі. У нас так багато краси. Дивлячись на структуру глазурі в білому кольорі, ви можете відчути проблиск індійської архітектурної краси,

– зазначила Прачі Дхабал Деб.

Цікаво, що вся конструкція – їстівна. Рецепт розроблений таким чином, щоб міцність, стійкість і свіжість залишалися надовго. Королівську глазур, яка була використана, можна зберігати як скульптуру впродовж багатьох років.