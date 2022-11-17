Знахідка у холодну погоду: зігріваємося особливим індійським чаєм

17 листопада 2022 , 22:55
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Джерело:

Cha

За вікном – перший сніг, а отже, пора зігріватися смачними напоями. Чай масала є одним з тих, який має всі шанси увійти до розряду улюблених.

Індія у кожного з нас асоціюється з особливими прянощами, аромат яких просто-таки зводить з розуму. Навіть чай у цій країні роблять зі спеціями, а у холодну пору годі й шукати кращого рішення для того, аби зігрітися та насолодитися зимовим затишком.

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Рецепт чаю масала

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Чай з прянощами / Фото teapravda

Інгредієнти:

  • 750 мілілітрів води;
  • 250 мілілітрів молока;
  • 2 столові ложки чорного чаю;
  • цукор;
  • кардамон;
  • гвоздика;
  • чорний перець горошком;
  • імбир;
  • запашний перець;
  • мускатний горіх;
  • насіння фенхелю;
  • 1 паличка кориці.

Приготування:

  1. Воду зі спеціями нагріваємо на вогні, поки не почне кипіти.
  2. У кип'яток додаємо молоко, чай та цукор.
  3. Зменшуємо вогонь та варимо 3 – 4 хвилини.
  4. Вимикаємо вогонь та даємо чаю настоятися.
  5. Перед подачею чай потрібно процідити.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська