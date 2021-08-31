Хіт сезону – інжир: 3 швидких рецепти з беконом, блакитним сиром та фісташками
Джерело:24 канал
Безумовно, інжир чудово смакує без додаткових інгредієнтів, але чом би не поекспериментувати із ним, як це роблять справжні шеф-кухарі? Ми підготували для вас три нереально крутих закуски на щодень і до святкового столу. Нумо готувати разом!
На приготування цих швидких закусок з інжиру вам необхідно близько 15 хвилин. Поєднання смаків вразять не тільки вас, а й ваших гостей, друзів чи родичів.
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Запечений інжир з блакитним сиром і медом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Фарширований інжир / Фото la-minute
– 4 шт. свіжого інжиру;
– 50 г блакитного сиру;
– 50 г вершкового сиру;
– 2 ст. л. меду;
– 50 г горіхів пекан або волоських;
– бальзамічний крем-оцет для декору.
Приготування:
- Ретельно помийте інжир. Зробіть на ньому прорізи навхрест.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Змішайте блакитний та вершковий сир в однорідну масу.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Начиніть сиром інжир, посипте подрібненими горішками та полийте медом.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Відправте інжир в духовку на 10 хвилин при температурі 190 градусів.
- Задекоруйте тарілку бальзамічним крем-оцтом, викладіть на нього інжир та подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!
Фарширований інжир / Фото la-minute
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Брускети з інжиром та фісташками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Брускети з інжиром / Фото Космополітен
– 4 шт. свіжого інжиру;
– крем-сир Філадельфія;
– брускети;
– фісташки на ваш смак.
Приготування:
- Якщо у вас є готові брускети – пропускайте цей пункт, якщо ні – розповідаємо, як їх приготувати. Отож, наріжте багет на середні шматки. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю вершкового масла та обсмажте багет з обох сторін.
- Змастіть брускети сиром Філадельфія.
- Подрібніть фісташки ножем.
- Наріжте інжир кільцями та викладіть на брускети. Посипте все горішками та подавайте до столу. Смачного!
Закуска з інжиру в беконі з моцарелою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
Інжир в беконі / Фото Кулінар
– 8 скибочок бекону;
– 4 шт. свіжого інжиру;
– 16 кульок бейбі моцарели;
– 1 шт. лайму;
– бальзамічний крем-оцет;
– м'ята;
– чорний мелений перець;
– прованські трави на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помитий інжир наріжте на 4 частини.
- Бекон розріжте навпіл повздовж.
- Загорніть інжир у бекон. За допомогою шпажки закріпіть кульку моцарели до загорнутого в бекон інжиру.
Інжир в беконі / Фото Кулінар
- Збризніть соком лайма.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та запечіть закуску протягом 5 – 7 хвилин.
Інжир в беконі / Фото Кулінар
- Подавайте закуску до столу з листочком м'яти, посипте перцем та прованськими травами. Збризніть закуску крем-оцтом та смакуйте!