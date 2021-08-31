Хіт сезону – інжир: 3 швидких рецепти з беконом, блакитним сиром та фісташками

10:05

Безумовно, інжир чудово смакує без додаткових інгредієнтів, але чом би не поекспериментувати із ним, як це роблять справжні шеф-кухарі? Ми підготували для вас три нереально крутих закуски на щодень і до святкового столу. Нумо готувати разом!