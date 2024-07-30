Радимо не економити цибулю. У цьому рецепті використовується одна, проте ви можете покласти її більше – страва стане ще смачнішою.

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Іспанська тортилья

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 1 цибулина;

– 5 яєць;

– 0,5 склянки оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Почистьте картоплю та наріжте її тонкими скибочками. Цибулю також почистьте та наріжте кубиками. Покладіть овочі у велику миску, посоліть і перемішайте. На великій пательні розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Покладіть картопляно-цибулеву суміш так, щоб олія покривала її майже повністю. Зменште трохи вогонь та готуйте до м'якості картоплі. Зніміть суміш із вогню, злийте олію в окрему миску, а картоплю вийміть шумівкою. Дайте охолонути. Збийте яйця у великій мисці. Вилийте яєчну суміш в картоплю, перемішайте та дайте постояти 5 хвилин. Поставте пательню з 1 – 2 столовими ложками олії на середній вогонь. Вилийте та рівномірно розподіліть яєчно-картопляну суміш. Коли підрум’яниться, зніміть пательню з плити й накрийте зверху великою тарілкою. Переверніть, щоб омлет опинився на тарілці. Поставте пательню назад на плиту і налийте олію. Прогрійте протягом 30 секунд. Перекладіть омлет із тарілки на пательню та готуйте протягом 4 – 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште ще на 2 хвилини. Перекладіть тортилью на тарілку та розріжте на 6 – 8 частин, як пиріг.

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