Повноцінна вечеря за лічені гривні: простий рецепт іспанської тортильї з того, що завжди є вдома

30 липня 2024, 16:30
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Джерело:

Shuba

Іспанська тортилья – фантастично смачна страва. Для неї потрібні лише найпростіші інгредієнти.

Радимо не економити цибулю. У цьому рецепті використовується одна, проте ви можете покласти її більше – страва стане ще смачнішою.

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Іспанська тортилья

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– 1 цибулина;
– 5 яєць;
– 0,5 склянки оливкової олії;
– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Почистьте картоплю та наріжте її тонкими скибочками.
  2. Цибулю також почистьте та наріжте кубиками. Покладіть овочі у велику миску, посоліть і перемішайте.
  3. На великій пательні розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Покладіть картопляно-цибулеву суміш так, щоб олія покривала її майже повністю.
  4. Зменште трохи вогонь та готуйте до м'якості картоплі.
  5. Зніміть суміш із вогню, злийте олію в окрему миску, а картоплю вийміть шумівкою. Дайте охолонути.
  6. Збийте яйця у великій мисці. Вилийте яєчну суміш в картоплю, перемішайте та дайте постояти 5 хвилин.
  7. Поставте пательню з 1 – 2 столовими ложками олії на середній вогонь. Вилийте та рівномірно розподіліть яєчно-картопляну суміш.
  8. Коли підрум’яниться, зніміть пательню з плити й накрийте зверху великою тарілкою. Переверніть, щоб омлет опинився на тарілці.
  9. Поставте пательню назад на плиту і налийте олію. Прогрійте протягом 30 секунд.
  10. Перекладіть омлет із тарілки на пательню та готуйте протягом 4 – 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште ще на 2 хвилини. Перекладіть тортилью на тарілку та розріжте на 6 – 8 частин, як пиріг.

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Автор: Ольга Котів