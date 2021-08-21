Іспанська вишуканість: рецепт легкого коржика, який здивує смаком

Хамон, паелья та гаспачо – перші страви, які асоціюються в нас з іспанською кухнею. Але вона може здивувати не лише популярними рецептами.

Альмойшавена – традиційний іспанський коржик. Найкраще його характеризує народне прислів'я: "Не важливо, з якого шматка ти посав, важливо, на якому ти зупинишся".

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Приготувати цю страву вкрай легко, але результат потішить будь-якого кулінара. Рецепт винайшли іспанські євреї близько 5 століть тому.

Начинку до коржика можна насправді обрати будь-яку, а ми розглянемо рецепт, зіркою якого стали яблука.

Яблука – чудова начинка для альмойшавени / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 склянка борошна

100 мілілітрів молока

150 мілілітрів води

100 мілілітрів соняшникової олії без запаху

4 яйця

1 столова ложка цукру в тісто

дрібка солі

кориця, цукор для посипання

2-3 яблука

Приготування: