Іспанська вишуканість: рецепт легкого коржика, який здивує смаком

21 серпня 2021 , 20:05
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Джерело:

Food & Mood

Хамон, паелья та гаспачо – перші страви, які асоціюються в нас з іспанською кухнею. Але вона може здивувати не лише популярними рецептами.

Альмойшавена – традиційний іспанський коржик. Найкраще його характеризує народне прислів'я: "Не важливо, з якого шматка ти посав, важливо, на якому ти зупинишся".

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Приготувати цю страву вкрай легко, але результат потішить будь-якого кулінара. Рецепт винайшли іспанські євреї близько 5 століть тому.

Начинку до коржика можна насправді обрати будь-яку, а ми розглянемо рецепт, зіркою якого стали яблука.

Яблука – чудова начинка для альмойшавени / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 1 склянка борошна
  • 100 мілілітрів молока
  • 150 мілілітрів води
  • 100 мілілітрів соняшникової олії без запаху
  • 4 яйця
  • 1 столова ложка цукру в тісто
  • дрібка солі
  • кориця, цукор для посипання
  • 2-3 яблука

Приготування:

  1. Воду, молоко, масло, цукор і сіль доведіть до кипіння, приберіть з вогню і відразу ж всипте склянку борошна, швидко перемішайте, щоб мука заварилася.
  2. Через декілька хвилин, коли тісто трохи охолоне, вбийте в нього по одному 4 яйця. Кожне яйце додавайте в тісто по черзі, тобто тісто кожен раз повинно ставати однорідним.
  3. На деко викладіть лист пергаменту, змащений маслом і присипаний борошном. Шпателем нанесіть тісто рівним шаром.
  4. Очистіть яблуко, наріжте тонкими шматочками, викладіть поверх тіста в довільному порядку, присипте цукром і корицею (для кориці краще використовувати дрібне ситечко, так буде зручніше розподілити її по поверхні тіста).
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська