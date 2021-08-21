Іспанська вишуканість: рецепт легкого коржика, який здивує смаком
21 серпня 2021 , 20:05Читать новость на русском
Джерело:Food & Mood
Хамон, паелья та гаспачо – перші страви, які асоціюються в нас з іспанською кухнею. Але вона може здивувати не лише популярними рецептами.
Альмойшавена – традиційний іспанський коржик. Найкраще його характеризує народне прислів'я: "Не важливо, з якого шматка ти посав, важливо, на якому ти зупинишся".
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Приготувати цю страву вкрай легко, але результат потішить будь-якого кулінара. Рецепт винайшли іспанські євреї близько 5 століть тому.
Начинку до коржика можна насправді обрати будь-яку, а ми розглянемо рецепт, зіркою якого стали яблука.
Яблука – чудова начинка для альмойшавени / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна
- 100 мілілітрів молока
- 150 мілілітрів води
- 100 мілілітрів соняшникової олії без запаху
- 4 яйця
- 1 столова ложка цукру в тісто
- дрібка солі
- кориця, цукор для посипання
- 2-3 яблука
Приготування:
- Воду, молоко, масло, цукор і сіль доведіть до кипіння, приберіть з вогню і відразу ж всипте склянку борошна, швидко перемішайте, щоб мука заварилася.
- Через декілька хвилин, коли тісто трохи охолоне, вбийте в нього по одному 4 яйця. Кожне яйце додавайте в тісто по черзі, тобто тісто кожен раз повинно ставати однорідним.
- На деко викладіть лист пергаменту, змащений маслом і присипаний борошном. Шпателем нанесіть тісто рівним шаром.
- Очистіть яблуко, наріжте тонкими шматочками, викладіть поверх тіста в довільному порядку, присипте цукром і корицею (для кориці краще використовувати дрібне ситечко, так буде зручніше розподілити її по поверхні тіста).