Італійська насолода: історія та рецепт піци "Пепероні"

"Пепероні" – відома піца, яка отримала свою назву від однойменної ковбаси. Її історія не менш захоплива за чудовий смак, яким вона тішить любителів піци.

Пепероні – це гострий різновид салямі, який почав свою історію на півдні Італії. Традиційно ковбасу виготовляють зі свинини, але італійські мігранти в США почали додавати в неї курятину та яловичину.

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Слово "пепероні" походить від італійського "peperone" – перець. Згодом ковбаса повністю перебрала на себе це означення. Подейкують, що появі на світ ця ковбаса має завдячувати неаполітанцям.

Піца, яка підкорила світ / Фото Pinterest

Загалом під "Pepe" розуміють гострий стручковий перець, тож коли ви купуєте ковбасу або піцу "Пепероні", то маєте очікувати на відповідний смаковий ефект. В Італії "Пепероні" навіть прозвали "диявольською піцою".

Класичний рецепт піци "Пепероні"

Впродовж історії рецепт зазнавав трансформацій, але сьогодні класичний варіант "Пепероні" передбачає наявність певного переліку інгредієнтів.

Обов'язковою є наявність сиру Моцарела, власне ковбаса пепероні та соус на основі томатів. Смаки цих інгреієнтів є яскраво вираженими, знайомими по всьому світу та не потребують жодних додаткових компонентів, аби подарувати насолоду смаковим рецепторам.