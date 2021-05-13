Як приготувати італійське мигдальне печиво: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт відомого італійського ароматного печива з мигдалем, яке ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Печиво в Італії називають біскотті – "двічі запечене". Традиційне мигдальне печиво, родом з Тоскани називають кантучіні. Це сухе печиво, яке готують з борошна, цукру, яєць, вершкового масла з додаванням мигдалю, іноді – з шоколадом та сухофруктами. Зазвичай його подають до кави, чаю або вина.

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Рецепт печива

– 400 грамів борошна;– 10 грамів розпушувача;– 250 грамів цукру;– 150 грамів мигдалю;– 3 яйця;– 1 апельсин (цедра);– ванільний цукор;– 50 грамів вершкового масла 82%;– сіль.

Печиво подають до кави/ Фото Unsplash