Як приготувати італійське мигдальне печиво: домашній рецепт

13 травня 2021 , 18:37
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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт відомого італійського ароматного печива з мигдалем, яке ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Печиво в Італії називають біскотті  – "двічі запечене". Традиційне мигдальне печиво, родом з Тоскани називають кантучіні. Це сухе печиво, яке готують з борошна, цукру, яєць, вершкового масла з додаванням мигдалю, іноді – з шоколадом та сухофруктами. Зазвичай його подають до кави, чаю або вина. 

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Рецепт печива

Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 250 грамів цукру;
– 150 грамів мигдалю;
– 3 яйця;
– 1 апельсин (цедра);
– ванільний цукор;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– сіль.

Печиво подають до кави/ Фото Unsplash

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Апельсин помийте, натріть на грубій тертці цедру.
  3. У мисці збийте до пишної піни 2 яйця з жовтком, додайте цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, розпушувач з борошном, дрібку солі, перемішайте.
  4. Горіхи подрібніть ножем, додайте у тісто, перемішайте. Замісіть тісто.
  5. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте смужки циліндричної форми, змастіть збитим білком.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, тісто викладіть на деко, відправте запікатись до рум'яної скоринки протягом 15-20 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, розріжте вздовж на скибочки 1-1,5 сантиметра, викладіть на деко, знов відправте запікатись протягом 10-15 хвилин при температурі 160 градусів.
  8. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева