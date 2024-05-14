На аромат прибіжать сусіди: готуємо фантастичний італійський пиріг з полуницею
14 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Ricette Fatte In Casa
Полуниця вже почала з'являтися у магазинах. Спробуйте приготувати з неї італійський пиріг.
Маскарпоне додасть випічці ще більше ніжності. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Італійський пиріг з полуницею
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 250 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача.
Для наповнювача:
– 3 столові ложки сиру маскарпоне;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 100 грамів полуниці.
Приготування:
- Збийте міксером яйця, цукор та ванільний цукор до побіління.
- Налийте олію і молоко та знову збийте до однорідності.
- Насипте борошно, розпушувач і перемішайте міксером. Потім ще трохи вимішайте лопаткою.
- Форму для випікання застеліть пергаментом і вилийте в неї тісто.
- У глибоку тарілку викладіть маскарпоне, додайте яйце, цукрову пудру і збийте міксером до пишної, однорідної маси.
- Перекладіть масу в кондитерський мішечок і викладіть на тісто гарним візерунком.
- Полуницю промийте і наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на пиріг.
- Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.