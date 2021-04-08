Як приготувати італійський снек: рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті зі своїми шанувальниками поділився рецептом смачного снеку з м'ясом. Як готувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті розповідає як приготувати італійський снек. Рецепт якого походить з міста Ріміні. Традиційно його готують з тіста з додаванням м'яса та сиру. Корж з топленого жиру та борошна, але можна приготувати вегетаріанський – з оливковою олією та додати будь-яку начинку.

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Снек з сиром і м'ясом

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з водою, додайте сіль, розпушувач. Замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на одну годину в холодильнику. Сир натріть на грубій тертці. Розкатайте тісто, сформуйте тонкий корж круглої форми. Розігрійте пательню, викладіть тісто, обсмажте кілька хвилин з двох сторін. На корж викладіть сир, м'ясо, загорніть навпіл, обсмажте на пательні з начинкою до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів борошна;– 250 мілілітрів води;– 80 грамів топленого жиру (або оливкову олію);– розпушувач;– бекон (інше м'ясо);– твердий сир;– сіль

Рецепт італійського снеку від Марко Черветті у відео: