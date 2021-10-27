Італійський сніданок: готуємо фрітату з в'яленими томатами, кабачками та оливками

Чудовою ідеєю сніданку стане запашна фрітата у поєднанні з оливками та томатами. Цей сніданок можна приготувати заздалегідь і не поспішати зранку.

Смачна фрітата – це універсальна страва, яку можна приготувати на сніданок, обід чи навіть вечерю. Її можна їсти теплою або охолодженою з соусом і грецьким салатом.

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Фрітата — італійський омлет, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса.

Рецепт італійської фрітати

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Чудовий сніданок / Фото Doradca Smaku

Інгредієнти:

1 ріпчаста цибуля;

5 шампіньйонів;

6 сушених помідорів;

6 зелених оливок;

пів кабачка;

1 пучок шпинату;

4 курячих яйця;

100 грам фети;

сіль, перець, італійські трави до смаку;

олія для смаження.

Соус:

4 столові ложки грецького йогурту;

пів чайної ложки зернистої гірчиці;

базилік та кедрові горіхи до смаку.

Приготування:

Почищену цибулю, кабачки наріжте невеликими кубиками. Гриби та оливки розріжте навпіл, а сушені помідори соломкою. Обсмажте цибулю, кабачки та шампіньйони на олії. В кінці до овочів додайте шпинат, оливки, в’ялені помідори та приправте приправою італійських страв. Підготовлені овочі викладіть у в жароміцну посудину (або каструлю), полийте збитими яйцями та сиром фета і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на пів години. Всі інгредієнти соусу ретельно перемішайте і приправте до свого смаку. Витягніть фрітату із духовки та зачекайте кілька хвилин, щоб вона вистигла. Наріжте її на порційні шматочки та подавайте із соусом. Для кращого смаку її можна посипати подрібненим листям базиліка і арахісом.