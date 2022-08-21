Як приготувати варення з кабачків: консервація на зиму за невеликі гроші

Кабачки – надзвичайно поширений в Україні овоч, він росте практично на кожній грядці і в сезон особливо дешевий на прилавках магазинів. Хоча з них часто готують солену консервацію, запашне варення стане чудовим доповненням до вашої колекції.

Є багато способів смачно закрити кабачки в банках на зиму. Варення з кабачків поєднується з бутербродами, тостами, вафлями, млинцями та навіть тортами. Такі універсальні ласощі точно потрібні на кожній кухні!

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Примітно, що варення виходить фантастично як з молодих, так і з більш дорослих, перерослих екземплярів.

Рецепт варення з кабачків

Час: 3 години

Порцій: 4

Особливий смак / Фото Іnteria

Інгредієнти:

2,5 кілограми кабачків;

0,5 кілограма цукру;

2 пакетики лимонного желе;

2 лимони або 2 чані ложки лимонної кислоти.

Приготування: