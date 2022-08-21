Як приготувати варення з кабачків: консервація на зиму за невеликі гроші
21 серпня 2022 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:Іnteria
Кабачки – надзвичайно поширений в Україні овоч, він росте практично на кожній грядці і в сезон особливо дешевий на прилавках магазинів. Хоча з них часто готують солену консервацію, запашне варення стане чудовим доповненням до вашої колекції.
Є багато способів смачно закрити кабачки в банках на зиму. Варення з кабачків поєднується з бутербродами, тостами, вафлями, млинцями та навіть тортами. Такі універсальні ласощі точно потрібні на кожній кухні!
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Примітно, що варення виходить фантастично як з молодих, так і з більш дорослих, перерослих екземплярів.
Рецепт варення з кабачків
Час: 3 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 2,5 кілограми кабачків;
- 0,5 кілограма цукру;
- 2 пакетики лимонного желе;
- 2 лимони або 2 чані ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Промийте овочі та очистіть від шкірки, видаліть все насіння з кабачка. Наріжте його на дрібні кубики.
- Викладіть овочі у каструлю (краще обрати інвентар з товстим дном) та обсмажте на повільному вогні, поки овочі перетвориться на густу пасту. Додайте цукор і, часто помішуючи, варіть близько години. Тим часом додайте сік з лимонів або лимонну кислоту.
- Додайте желе, воно повинно рівномірно розчинитися, тому не забувайте часто помішувати.
- Гаряче варення розкладіть в простерилізовані та сухі банки, щільно закрутіть.
- Переверніть догори дном і дайте охолонути.