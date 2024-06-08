Чому найкраще використовувати молоді плоди: як приготувати кабачкову ікру на зиму

8 червня 2024, 12:24
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Джерело:

Kwestia smaku

Кабачки – універсальні овочі. Їх можна смажити, запікати та маринувати, а також слід обов'язково зробити закрутку на зиму.

Ароматна кабачкова ікра – смачна закуска до будь-яких основних та перших страв. Найкраще використати молоді кабачки з тонкою шкіркою та м’яким насінням всередині, саме тоді в ікри буде ніжний смак.

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Ікра з кабачків на зиму

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– 1 червоний перець;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 1 морква;
– 2 столові ложки олії;
– 100 грамів томатної пасти;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки гострого перцю;
– 2 чайні ложки солі.

Приготування:

  1. Цукіні помийте, обріжете кінчики, почистіть від шкірки (молоді кабачки чистити непотрібно).
  2. Розріжте вздовж і видаліть насіння.
  3. Видаліть насіння з перців.
  4. Почистіть цибулю і часник.
  5. Всі овочі пропустіть через м'ясорубку і викладіть у велику каструлю.
  6. Почистіть і натріть моркву, додайте її в каструлю до овочів.
  7. Додайте решту інгредієнтів: олію, томатну пасту, оцет, цукор, гострий перець і сіль.
  8. Доведіть до кипіння, потім варіть на повільному вогні, не накриваючи кришкою, приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
  9. Розлийте по стерилізованим і сухим банкам і відразу закрийте. Стерилізуйте банки на водяній бані приблизно 15 хвилин з моменту закипання води.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська