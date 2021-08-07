Кабачкова ікра на зиму як з магазину: домашній рецепт
7 серпня 2021 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо ви любите посмакувати смачною кабачковою ікрою – цей рецепт саме для вас! Страва ідентична магазинній кабачковій ікрі, але приготована вдома ще смачніше і без консервантів.
Щоб приготувати кабачкову ікру, як в магазині, вам потрібні овочі та блендер. Якщо у вас не має останнього, використайте м'ясорубку.
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Кабачкова ікра чудово підійде до буденного та святкового столу, також її можна подавати як самостійну закуску, або до м'яса чи риби.
Рецепт кабачкової ікри
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 3 – 4
Кабачкова ікра / Фото Сьогодні
– 3 кг кабачків;
– 1 кг моркви;
– 400 мл соняшникової олії;
– 4 ст. л. томатної пасти;
– 2 ст. л. солі;
– цукор на ваш смак;
– 2 – 3 ст. л. оцту 5 – 9%.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Зріжте з кабачків шкірку та наріжте м'якоть шматочками.
- Почистіть моркву від шкірки, наріжте шматочками.
- Відправте кабачки та моркву у велику каструлю, мінімум 6 літрів, залийте овочі водою.
- Відправте каструлю на вогонь та відваріть овочі протягом 40 хвилин.
- Готові овочі перекладіть у миску та подрібніть блендером в пюре.
- Знову перелийте пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре цукор, сіль, оцет та томатну пасту. Перемішайте та варіть ще 50 хвилин.
- Перекладіть кабачкову ікру в стерилізовані банки та закрийте кришками.
- Переверніть закриті банки з ікрою догори дном та накрийте теплим рушником. Охолодіть ікру при кімнатній температурі.
- Зберігайте кабачкову ікру в темному та прохолодному місці. Смачного!