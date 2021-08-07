Кабачкова ікра на зиму як з магазину: домашній рецепт

7 серпня 2021 , 17:45
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Джерело:

24 канал

Якщо ви любите посмакувати смачною кабачковою ікрою – цей рецепт саме для вас! Страва ідентична магазинній кабачковій ікрі, але приготована вдома ще смачніше і без консервантів.

Щоб приготувати кабачкову ікру, як в магазині, вам потрібні овочі та блендер. Якщо у вас не має останнього, використайте м'ясорубку.

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Кабачкова ікра чудово підійде до буденного та святкового столу, також її можна подавати як самостійну закуску, або до м'яса чи риби.

Рецепт кабачкової ікри

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 3 – 4


Кабачкова ікра / Фото Сьогодні

Інгредієнти:
 – 3 кг кабачків;
 – 1 кг моркви;
 – 400 мл соняшникової олії;
 – 4 ст. л. томатної пасти;
 – 2 ст. л. солі;
 – цукор на ваш смак;
 – 2 – 3 ст. л. оцту 5 – 9%.

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі. Зріжте з кабачків шкірку та наріжте м'якоть шматочками. 
  2. Почистіть моркву від шкірки, наріжте шматочками. 
  3. Відправте кабачки та моркву у велику каструлю, мінімум 6 літрів, залийте овочі водою.
  4. Відправте каструлю на вогонь та відваріть овочі протягом 40 хвилин.
  5. Готові овочі перекладіть у миску та подрібніть блендером в пюре.
  6. Знову перелийте пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре цукор, сіль, оцет та томатну пасту. Перемішайте та варіть ще 50 хвилин.
  7. Перекладіть кабачкову ікру в стерилізовані банки та закрийте кришками. 
  8. Переверніть закриті банки з ікрою догори дном та накрийте теплим рушником. Охолодіть ікру при кімнатній температурі.
  9. Зберігайте кабачкову ікру в темному та прохолодному місці. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак