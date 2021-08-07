Кабачкова ікра на зиму як з магазину: домашній рецепт

Якщо ви любите посмакувати смачною кабачковою ікрою – цей рецепт саме для вас! Страва ідентична магазинній кабачковій ікрі, але приготована вдома ще смачніше і без консервантів.

Щоб приготувати кабачкову ікру, як в магазині, вам потрібні овочі та блендер. Якщо у вас не має останнього, використайте м'ясорубку.

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Кабачкова ікра чудово підійде до буденного та святкового столу, також її можна подавати як самостійну закуску, або до м'яса чи риби.

Рецепт кабачкової ікри

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 3 – 4



Кабачкова ікра / Фото Сьогодні

– 3 кг кабачків;– 1 кг моркви;– 400 мл соняшникової олії;– 4 ст. л. томатної пасти;– 2 ст. л. солі;– цукор на ваш смак;– 2 – 3 ст. л. оцту 5 – 9%.

Приготування: