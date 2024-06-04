Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішні кабачкові мафіни з куркою

4 червня 2024, 20:59
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Джерело:

food.of.the.daay

Кабачкові мафіни смакують просто незабутньо. Вони можуть бути й повноцінною стравою, і смачним перекусом.

Ці мафіни точно сподобаються вашим рідним. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

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Кабачкові мафіни з куркою та сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 куряче філе;
– 1 помідор;
– 100 грамів бекону;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– сіль, перець, паприка, сухий часник до смаку.

Дивіться, як готувати кабачкові мафіни: відео

Приготування:

  1. Натріть кабачки на тертку та відтисніть зайвий сік.
  2. Курку, бекон та помідори поріжте кубиками.
  3. У великій мисці змішайте кабачки, курку, помідори, яйця, борошно та спеції. Добре перемішайте.
  4. Розкладіть тісто у форми. За бажанням натріть зверху сир. Поставте форми у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.
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Автор: Ольга Котів