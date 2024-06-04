Такої смакоти ви ще не їли: готуємо розкішні кабачкові мафіни з куркою
4 червня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:food.of.the.daay
Кабачкові мафіни смакують просто незабутньо. Вони можуть бути й повноцінною стравою, і смачним перекусом.
Ці мафіни точно сподобаються вашим рідним. Обов'язково спробуйте їх приготувати.
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Кабачкові мафіни з куркою та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кабачки;
– 1 куряче філе;
– 1 помідор;
– 100 грамів бекону;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– сіль, перець, паприка, сухий часник до смаку.
Дивіться, як готувати кабачкові мафіни: відео
Приготування:
- Натріть кабачки на тертку та відтисніть зайвий сік.
- Курку, бекон та помідори поріжте кубиками.
- У великій мисці змішайте кабачки, курку, помідори, яйця, борошно та спеції. Добре перемішайте.
- Розкладіть тісто у форми. За бажанням натріть зверху сир. Поставте форми у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.