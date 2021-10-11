Кабачковий рулет з адигейським сиром: холодна закуска, яку ваша родина вимагатиме щодня

Найсмачніший овочевий рулет, який ми коли-небудь куштували! Не гайте часу, беріть кабачки (вони ще є на ринку) і мерщій готувати цю смакоту разом із нами!

Із кабачків можна приготувати чимало смачних страв – як до буденного столу, так і до святкового. Сьогодні ми дібрали для вас саме такий універсальний рецепт. Це – кабачковий рулет з адигейським сиром та зеленню.

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Його можна подавати до столу з хрумким багетом чи щойно запеченою курочкою.

Кабачковий рулет з адигейським сиром

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 6



Кабачковий рулет / Фото Fat Killers

– 500 г кабачків;– 3 курячих яйця;– 200 г адигейського сиру;– 60 г рисового борошна;– 2 г солі;– 2 г меленого чорного перцю;– 2 г гранульованого часнику;– 20 г сметани;– 10 г кропу;– 10 г петрушки.

Приготування:

Для приготування основи рулету натріть кабачок на грубій тертці та посоліть. Через 20 хвилин відіжміть зайвий сік.

Додайте до кабачка яйця, борошно та спеції. Ретельно перемішайте масу та перекладіть масу на силіконовий килимок або деко вкрите пергаментом. Додатково можна змастити його олією.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте кабачковий корж протягом 20 – 30 хвилин.



Кабачковий рулет / Фото Fat Killers

Для приготування начинки змішайте дрібно нарізану зелень, часник та сир. Заправте все сметаною та перемішайте.

Охолодіть кабачковий корж та змастіть його начинкою.

Скрутіть все в рулет та відправте в холодильник на 60 хвилин.



Кабачковий рулет / Фото Fat Killers

Готовий рулет наріжте й подавайте до столу.

Смачного!