Святкова качка з апельсинами на Старий Новий Рік 2023

Приготування качки в духовці – особливий процес. Щоб вірно і смачно її запекти потрібен перевірений рецепт, у нас такий є.

Качку можна запікати з яблуками, апельсинами, картоплею, або без нічого. Якщо ви не любите, коли вона готується у власному жирі, пропонуємо зрізати його.

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Так, вона буде ніжною, але не такою жирною і без притаманних їй ароматів. Або ж залишаємо її цілою – це за бажанням.

Рецепт качки з апельсинами та яблуками

Час: 1 доба

1 доба Порції: 4 – 6

– 2 – 3 кілограми качки;– 4 столові ложки соєвого соусу;– 4 столові ложки меду;– 2 столові ложки олії;– по пів чайної ложки меленої кориці, гвоздики та бадьяну;– пів чайної ложки коріандру;– сік одного апельсину;– чорний мелений перець;– 25 грамів солі;– апельсини та яблука для начинки.

Приготування:

Зрізаємо з качки зайвий жир та останні фаланги крилець.

Ставимо каструлю для окропу на 3 – 4 літри. У воду додаємо спеції: корицю, гвоздику та бадьян і даємо закипіти ще 3 – 4 хвилини. Цим окропом поливаємо качку і тримаємо в ньому 1 – 2 хвилини. Ці дві маніпуляції роблять при приготуванні качки для того, щоб була хрустка скоринка.

Зливаємо воду, витираємо качку паперовим рушником і обмазуємо сіллю. Після цього саджаємо качку на пляшку і ставимо в холодильник (треба щось підставити під неї, бо буде стікати). В холодильнику залишаємо на ніч.

Запечена качка / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Зранку робимо маринад з соєвого соусу, меду, соку апельсина, олії, імбиру, перцю і коріандру. Змащуємо качку половиною соусу і маринуємо мінімум 2 години.

Запікаємо качку на решітці. Знизу ставимо деко з водою і качку грудкою донизу. Так качка буде готуватись на пару. А зверху накриваємо фольгою, особливо фаланги.

Запікаємо качку при 180 градусах приблизно 2 години без конвекції.

Далі дістаємо качку, викладаємо її в форму, додаємо начиння з яблук та апельсинів і запікаємо ще при 200 градусах приблизно 30 – 50 хвилин (залежить від ваги).

Дістаємо, змащуємо маринадом і запікаємо до рум'яності. Качка має запікатись мінімум 2 години.

Смачного!