Каджунські тости з креветками: рецепт в духовці за 25 хвилин
21 лютого 2022 , 17:48Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Тости з креветками, пармезаном і моцарелою – найкращий варіант для швидкої закуски до буденного чи святкового столу. Вони такі смачні, що ви не зможете зупинитися!
На полицях супермаркетів можна придбати будь-які екзотичні спеції, серед них і каджун. Це ідеальна спеція до морепродуктів. Обов'язково придбайте його та приготуйте ароматні та ситні тости з креветками для родини.
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Рецепт тостів каджун з креветками
- Час: 25 хвилин
- Порції: 12
Фото Damn delicious
– 500 грамів середніх креветок (очищених);
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1/3 склянки майонезу;
– 1/4 склянки сметани;
– 1/4 склянки тертого сиру моцарелла;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
– 1/2 чайної ложки цибульного порошку;
– 1/4 чайної ложки сушеного чебрецю;
– 1/4 чайної ложки сушеного орегано;
– 1 французький багет;
– 1 столова ложка приправи каджун;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією деко.
- Заздалегідь підготуйте креветки: помийте їх, почистіть від панцирів та видаліть кишківник. Викладіть креветки в один шар на деко. Збризніть оливковою олією і посипте подрібненим часник. Присмачте все сіллю і перцем.
- Поставте в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
- У великій мисці змішайте креветки, майонез, сметану, моцарелу, пармезан, цибульний порошок, чебрець і орегано. Присмачте сіллю і перцем, перемішайте.
- Наріжте багет шматочками.
Фото Damn delicious
- Покладіть шматочки багету в один шар на деко. Зверху покладіть начинку з креветок, посипте приправою каджун.
- Поставте все в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин або поки сири не розтануть.
- Готові тости з креветками подавайте рясно посипавши подрібненою петрушкою.
Смачного!