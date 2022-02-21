Каджунські тости з креветками: рецепт в духовці за 25 хвилин

21 лютого 2022 , 17:48
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Джерело:

Damn delicious

Тости з креветками, пармезаном і моцарелою – найкращий варіант для швидкої закуски до буденного чи святкового столу. Вони такі смачні, що ви не зможете зупинитися!

На полицях супермаркетів можна придбати будь-які екзотичні спеції, серед них і каджун. Це ідеальна спеція до морепродуктів. Обов'язково придбайте його та приготуйте ароматні та ситні тости з креветками для родини.

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Рецепт тостів каджун з креветками

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 12


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 500 грамів середніх креветок (очищених);
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1/3 склянки майонезу;
– 1/4 склянки сметани;
– 1/4 склянки тертого сиру моцарелла;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
– 1/2 чайної ложки цибульного порошку;
– 1/4 чайної ложки сушеного чебрецю;
– 1/4 чайної ложки сушеного орегано;
– 1 французький багет;
– 1 столова ложка приправи каджун;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією деко.
  1. Заздалегідь підготуйте креветки: помийте їх, почистіть від панцирів та видаліть кишківник. Викладіть креветки в один шар на деко. Збризніть оливковою олією і посипте подрібненим часник. Присмачте все сіллю і перцем.
  1. Поставте в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
  1. У великій мисці змішайте креветки, майонез, сметану, моцарелу, пармезан, цибульний порошок, чебрець і орегано. Присмачте сіллю і перцем, перемішайте.
  1. Наріжте багет шматочками.


Фото Damn delicious

  1. Покладіть шматочки багету в один шар на деко. Зверху покладіть начинку з креветок, посипте приправою каджун.
  1. Поставте все в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин або поки сири не розтануть.
  1. Готові тости з креветками подавайте рясно посипавши подрібненою петрушкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак