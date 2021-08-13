Таке різне какао: рецепти улюбленого напою з молоком, згущенкою та апельсином

13 серпня 2021 , 20:51
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Джерело:

24 канал

Ми підготували три розкішних рецепти гарячого какао. Упевнені: ви гідно оціните кожен із них!

Какао готують як на тваринному, так і на рослинному молоці. Дітки полюбляють цей напій з маленькими зефірками, а дорослі можуть підсолодити його алкогольним лікером.

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Какао на молоці

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4


Напій з какао / Фото Кавун Сіті

Інгредієнти:
 – 1 л молока;
 – 4 ст. л. какао;
 – 3 ст. л. цукру.

Приготування:

  1. Підігрійте молоко в каструлі.


Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Змішайте цукор та какао.


Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Влийте тонкою цівкою 300 мілілітрів молока в суху суміш з какао та перемішайте, щоб не було грудочок.


Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Перелийте какао до решти молока, перемішайте.


Приготування напою / Фото Фоторецепти

  1. Розлийте какао по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Какао з шоколадом і згущенкою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Какао з молоком та згущенкою / Фото Шатерсток

Інгредієнти:
 – 500 мл молока;
 – 2 ст. л. какао;
 – 20 г чорного шоколаду;
 – згущене молоко на ваш смак;
 – шоколадна або кокосова стружка на ваш смак.

Приготування:

  1. Нагрійте молоко, додайте какао та шоколад. Перемішайте інгредієнти до повного розчинення.
  2. Доведіть молоко до кипіння та зніміть з плити.
  3. Додайте згущене молоко та перемішайте.
  4. Готове какао розлийте по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Апельсинове какао на рослинному молоці

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1


Какао з апельсином / Фото Кухар

Інгредієнти:
 – 1 ст. л. какао;
 – 250 мл мигдалевого молока;
 _ 2 ст. л. цукру;
 – 60 мл води;
 – 1 апельсин;
 – 1 – 2 каплі ванільного сиропу.

Приготування:

  1. Ретельно помийте апельсин. Зніміть з нього цедру.
  1. Нагрійте воду в турці та прогрійте ванільний сироп, цукор та цедру апельсина. Доведіть до кипіння та зніміть з плити.


Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Процідіть сироп через сито, щоб позбутися цедри. Якщо її не вийняти з напою – він гірчитиме.


Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Нагрійте молоко та какао, перемішайте, щоб не було грудочок.


Какао з апельсином / Фото Кухар

  1. Влийте у склянку 50 мілілітрів апельсинового сиропу. Змішайте з какао та перемішайте. Подавайте напій до столу гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак