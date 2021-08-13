Таке різне какао: рецепти улюбленого напою з молоком, згущенкою та апельсином
13 серпня 2021 , 20:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ми підготували три розкішних рецепти гарячого какао. Упевнені: ви гідно оціните кожен із них!
Какао готують як на тваринному, так і на рослинному молоці. Дітки полюбляють цей напій з маленькими зефірками, а дорослі можуть підсолодити його алкогольним лікером.
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Какао на молоці
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Напій з какао / Фото Кавун Сіті
– 1 л молока;
– 4 ст. л. какао;
– 3 ст. л. цукру.
Приготування:
- Підігрійте молоко в каструлі.
Приготування напою / Фото Фоторецепти
- Змішайте цукор та какао.
Приготування напою / Фото Фоторецепти
- Влийте тонкою цівкою 300 мілілітрів молока в суху суміш з какао та перемішайте, щоб не було грудочок.
Приготування напою / Фото Фоторецепти
- Перелийте какао до решти молока, перемішайте.
Приготування напою / Фото Фоторецепти
- Розлийте какао по склянках та подавайте до столу. Смачного!
Какао з шоколадом і згущенкою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Какао з молоком та згущенкою / Фото Шатерсток
– 500 мл молока;
– 2 ст. л. какао;
– 20 г чорного шоколаду;
– згущене молоко на ваш смак;
– шоколадна або кокосова стружка на ваш смак.
Приготування:
- Нагрійте молоко, додайте какао та шоколад. Перемішайте інгредієнти до повного розчинення.
- Доведіть молоко до кипіння та зніміть з плити.
- Додайте згущене молоко та перемішайте.
- Готове какао розлийте по склянках та подавайте до столу. Смачного!
Апельсинове какао на рослинному молоці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Какао з апельсином / Фото Кухар
– 1 ст. л. какао;
– 250 мл мигдалевого молока;
_ 2 ст. л. цукру;
– 60 мл води;
– 1 апельсин;
– 1 – 2 каплі ванільного сиропу.
Приготування:
- Ретельно помийте апельсин. Зніміть з нього цедру.
- Нагрійте воду в турці та прогрійте ванільний сироп, цукор та цедру апельсина. Доведіть до кипіння та зніміть з плити.
Какао з апельсином / Фото Кухар
- Процідіть сироп через сито, щоб позбутися цедри. Якщо її не вийняти з напою – він гірчитиме.
Какао з апельсином / Фото Кухар
- Нагрійте молоко та какао, перемішайте, щоб не було грудочок.
Какао з апельсином / Фото Кухар
- Влийте у склянку 50 мілілітрів апельсинового сиропу. Змішайте з какао та перемішайте. Подавайте напій до столу гарячим. Смачного!