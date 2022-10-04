Камамбер у листковому тісті: оригінальна закуска до святкового столу

4 жовтня 2022 , 13:12
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Чекаєте гостей і хочете здивувати їх чимось новеньким та оригінальним? Приготуйте смачну сирну закуску в тісті.

Камамбер в листковому тісті – відмінна, швидка закуска до святкового столу. Все, що вам потрібно загорнути його в листкове тісто, нарізати та закрутити палички та випекти в духовці.

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Така сирна закуска стане справжньою окрасою столу. За бажанням, прошарки тіста можна змастити соусом песто або нарізати в'ялені помідори. 

Рецепт гарячої закуски з камамбером в тісті

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів листкового тіста;
 – 1 камамбер;
 – 1 сире куряче яйце;
 – насіння кунжуту.

Приготування:

  • Розділіть тісто на дві рівні частини. Кожну з них окремо розкачайте скалкою. 
  • На одну частину тіста викладіть камамбер, зробіть на сирі надрізи.
  • Накрийте все другим шаром тіста, обережно розпрямте його та зробіть надрізи від центру до країв. Кожну уявну стрічку закрутіть в одну сторону (див. відео).
  • Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів.
  • Змастіть поверхню тіста яйцем та посипте насінням кунжуту.
  • Випікайте закуску 20 – 25 хвилин. Орієнтуйтесь по власній духовці і золотистості пирога.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак