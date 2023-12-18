Святкові та яскраві: готуємо канапки з ікрою на Новий рік

Канапки з ікрою – традиційна страва на новорічному столі. Приготуйте їх цьогоріч – ваші гості лишаться задоволеними.

У цій підбірці є як класичні канапе, так і з авокадо. Воно чудово пасує до ікри.

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Бутерброди з червоною ікрою, маслом і лимоном

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– половина багета;– баночка червоної ікри;– 2 столові ложки вершкового масла;– четвертинка лимона;– кріп для прикраси.

Приготування:

Багет наріжте скибочками. Підсушіть їх на розігрітій пательні-гриль без використання масла. Підсушений хліб щедро промажте вершковим маслом. Зелень кропу помийте і струсіть від зайвої вологи. Розкладіть гілочки кропу на хлібних шматочках. Червону ікру розподіліть зверху. Лимон сполосніть, обсушіть і наріжте кружечками. Кожен кружечок розділіть на часточки. Задекоруйте ними бутерброди.

Бутерброд з червоною ікрою і авокадо

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції: 2

– 2 скибочки тостового хліба;– 40 грамів червоної ікри;– 80 грамів плавленого сиру;– половинка авокадо;– зелена цибуля для прикраси.

Приготування:

Скибочки хліба розріжте по діагоналі та промажте плавленим сиром. Стигле авокадо вимийте та обсушіть, розріжте навпіл, попередньо видаливши кісточку. Другу половинку збережіть для салату або інші закуски. Іншу частинку наріжте скибочками та викладіть на кожен бутерброд. Червону ікру також розподіліть на скибочках. Зелену цибулю помийте і струсіть від зайвої вологи. Наріжте тонкими пір'їнками та задекоруйте бутерброди.