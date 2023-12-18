Святкові та яскраві: готуємо канапки з ікрою на Новий рік
18 грудня 2023, 21:27Читать новость на русском
Джерело:"Коліжанка"
Канапки з ікрою – традиційна страва на новорічному столі. Приготуйте їх цьогоріч – ваші гості лишаться задоволеними.
У цій підбірці є як класичні канапе, так і з авокадо. Воно чудово пасує до ікри.
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Бутерброди з червоною ікрою, маслом і лимоном
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– половина багета;
– баночка червоної ікри;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– четвертинка лимона;
– кріп для прикраси.
Приготування:
- Багет наріжте скибочками. Підсушіть їх на розігрітій пательні-гриль без використання масла.
- Підсушений хліб щедро промажте вершковим маслом.
- Зелень кропу помийте і струсіть від зайвої вологи. Розкладіть гілочки кропу на хлібних шматочках.
- Червону ікру розподіліть зверху.
- Лимон сполосніть, обсушіть і наріжте кружечками. Кожен кружечок розділіть на часточки. Задекоруйте ними бутерброди.
Бутерброд з червоною ікрою і авокадо
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 2 скибочки тостового хліба;
– 40 грамів червоної ікри;
– 80 грамів плавленого сиру;
– половинка авокадо;
– зелена цибуля для прикраси.
Приготування:
- Скибочки хліба розріжте по діагоналі та промажте плавленим сиром.
- Стигле авокадо вимийте та обсушіть, розріжте навпіл, попередньо видаливши кісточку. Другу половинку збережіть для салату або інші закуски. Іншу частинку наріжте скибочками та викладіть на кожен бутерброд.
- Червону ікру також розподіліть на скибочках.
- Зелену цибулю помийте і струсіть від зайвої вологи. Наріжте тонкими пір'їнками та задекоруйте бутерброди.