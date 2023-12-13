Чудова ідея для закуски: потіште гостей канапками з тунцем

13 грудня 2023, 18:24
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Джерело:

Kwestia smaku

Канапки можуть стати формою гастрономічного мистецтва, яка вразить своїм смаком. Смачний перекус з тунцем, руколою, медовою гірчицею та цибулею може стати зіркою вашого столу.

Бутерброди з тунцем дуже легко готувати, а ще вони мають красивий вигляд, що перетворює їх на святкову страву. Будьте певні – гості точно попросять рецепт.

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Рецепт канапок з тунцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Так просто і дуже смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– скибочка хліба;
– вершкове масло до смаку;
– кілька листочків руколи;
– чверть банки тунця в олії;
– 1 яйце;
– медова гірчиця до смаку;
– кілька тонко нарізаних скибочок цибулі.

Приготування:

  1. Зваріть яйце до напівкрутості (на це піде 9 хвилин).
  2. Злегка підсмажте хліб у тостері та дайте йому охолонути. Намажте маслом.
  3. Розкладіть листя руколи, шматочки тунця і скибочки яєць.
  4. Полийте гірчицею і посипте подрібненою цибулею.
  5. Приправити сіллю і перцем.

Порада

  • Також можна змішати столову ложку звичайної гірчиці з половиною чайної ложки меду.
Точно має бути на Новий рік: класичний рецепт олів'є.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська