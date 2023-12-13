Чудова ідея для закуски: потіште гостей канапками з тунцем
13 грудня 2023, 18:24Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Канапки можуть стати формою гастрономічного мистецтва, яка вразить своїм смаком. Смачний перекус з тунцем, руколою, медовою гірчицею та цибулею може стати зіркою вашого столу.
Бутерброди з тунцем дуже легко готувати, а ще вони мають красивий вигляд, що перетворює їх на святкову страву. Будьте певні – гості точно попросять рецепт.
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Рецепт канапок з тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
– скибочка хліба;
– вершкове масло до смаку;
– кілька листочків руколи;
– чверть банки тунця в олії;
– 1 яйце;
– медова гірчиця до смаку;
– кілька тонко нарізаних скибочок цибулі.
Приготування:
- Зваріть яйце до напівкрутості (на це піде 9 хвилин).
- Злегка підсмажте хліб у тостері та дайте йому охолонути. Намажте маслом.
- Розкладіть листя руколи, шматочки тунця і скибочки яєць.
- Полийте гірчицею і посипте подрібненою цибулею.
- Приправити сіллю і перцем.
Порада
- Також можна змішати столову ложку звичайної гірчиці з половиною чайної ложки меду.