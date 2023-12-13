Їх зметуть зі столу за лічені хвилини: небанальні ідеї бутербродів зі шпротами

13 грудня 2023, 10:54
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Джерело:

УНІАН

На більшості українських святкових столів завжди є канапки зі шпротами. Хоч ця страва і стала традиційною, вона ніколи не набридає.

Бутерброди зі шпротами готуються за лічені хвилини. Якщо хочете їх якось урізноманітнити, скористайтеся цією смачною підбіркою.

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Бутерброди зі шпротами та лимоном

Час: 20 хвилин

Інгредієнти:
– хліб,
– шпроти,
– лимон,
– зелень,
– майонез,
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Хліб обсмажте на олії.
  2. Після охолодження змастіть хрусткі скибочки майонезом.
  3. Зверху викладіть шпроти, кружечок або половинку шматочка лимона і прикрасьте зеленню.


Бутерброди зі шпротами – класика новорічного стола / Фото depositphotos

Бутерброди зі шпротами та солоним огірком

Час: 10 хвилин

Інгредієнти:
– тостовий хліб;
– шпроти;
– кілька солоних огірків;
– майонез;
– петрушка.

Приготування:

  1. Шматочки тостового хліба поріжте навпіл на вузькі прямокутники або по діагоналі на трикутники.
  2. Намажте їх майонезом, викладіть зверху шпроти, кружечки огірків і прикрасьте зеленню.

Якщо замінити солоний огірок на свіжий, то у вас також вийдуть шалено смачні бутерброди зі шпротами.

Бутерброди зі шпротами, яйцем і сиром

Час: 20 хвилин

Інгредієнти:
– житній хліб;
– яйця;
– оливки;
– шпроти;
– майонез;
– зелень;
– сир.

Приготування:

  1. Яйця відваріть, почистьте і наріжте на кружечки.
  2. Сир натріть на дрібній тертці.
  3. Скибочки хліба змастіть майонезом, викладіть яйця, шпроти, оливки та сир.
  4. Готові канапки прикрасьте зеленню.


Яйце чудово пасує до шпротів / Фото Shutterstock

Бутерброди зі шпротами в духовці

Час: 30 хвилин

Інгредієнти:
– хліб;
– шпроти;
– кілька помідорів;
– сир;
– часник;
– майонез.

Приготування:

  1. Часник видавіть через прес і перемішайте з майонезом.
  2. Намажте отриманим соусом хліб.
  3. Далі викладіть кружечки помідорів, зверху шпроти та посипте це все улюбленим сиром.
  4. Деко застеліть пергаментом і перекладіть на нього бутерброди.
  5. Випікайте близько 10 хвилин при температурі 170 градусів.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів