Рецепт карамельного чізкейка від судді Мастер Шеф Ольги Мартиновської

Існує багато різновидів чізкейку, але найсмачніший завжди той котрий ви приготуєте власноруч!
Суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася рецептом смачного чизкейка, який і сама залюбки готує вдома для доньки.
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Чізкейк – особливий десерт з великою історією, кажуть, що ним навіть пригощали переможців Олімпійських Ігор.
Рецепт карамельного чізкейка
Інгредієнти:
– 4 упаковки пряженого йогурту (1360 г);
– 2 яйця;
– 100 мл вершків 33%;
– 100 г коричневого цукру;
– 200 г печива "Пряжене молоко";
– 200 г вершкового масла;
– 50 г мигдальної пудри (перебийте мигдальні пластівці в кавомолці);
– дрібка солі;
– жменька мигдалевих пластівців.
- Пряжений йогурт покладіть на марлі та залишіть на добу, щоб стекла зайва рідина. Таким чином ми отримаємо домашню пряжену рікоту – близько 500 грамів.
- Яйця збийте міксером з цукром.
- Змішайте рікоту, вершки, яйця з цукром до однорідної маси.
- Печиво перебийте блендером з вершковим маслом, мигдалевими пластівцями і сіллю. Викладіть крихту у круглу форму діаметром 18 – 20 сантиметрів.
- Вилийте сирну масу на основу з печива.
- Випікайте чізкейк при температурі 180 градусів 10 хвилин, далі зменште температуру до 150 та печіть ще 60 хвилин. Щоб чізкейк не тріснув обов'язково ставте додаткове деко з теплою водою в духовку.
- Готовий чізкейк залишіть в духовці до повного охолодження.
- Готовий охолоджений чізкейк посипте мигдалевими пластівцями та подавайте до столу. Смачного!