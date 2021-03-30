Як приготувати пасту карбонара: рецепт від Дмитра Горовенка

Відомий український шеф-кухар Дмитро Горовенко підготував для своїх підписників у соцмережі інстаграм вишуканий рецепт пасти карбонара. Обов'язково спробуйте.

Дмитро Горовенко пропонує приготувати пасту з беконом та вершковим соусом.

Страву винайдено у середині XX століття. Паста карбонара є традиційною для італійського регіону Лаціо, столицею якого є Рим. В інших країнах у соус додають вершки та копчений бекон.

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Як приготувати пасту карбонара

– 250 грамів спагетті або тал'ятеллі;– 150 грамів бекону (щоковина);– 30 грамів для смаку хамон або парма;– 1 чайна ложка часнику в оливковій олії;– чилі свіжий або сушений;– 2 курячі жовтки;– 50 мілілітрів білого сухого вина (або вода з лимоном);– 200 мілілітрів вершків 20-33%;– 3 столові ложки оливкової олії;– сіль та перець;– 20 грамів тертого сиру (Пармезан або Грана Падано);– мікрогрін для декору (за бажанням).

Порції: 2