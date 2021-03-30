Як приготувати пасту карбонара: рецепт від Дмитра Горовенка

Відомий український шеф-кухар Дмитро Горовенко підготував для своїх підписників у соцмережі інстаграм вишуканий рецепт пасти карбонара. Обов'язково спробуйте.
Дмитро Горовенко пропонує приготувати пасту з беконом та вершковим соусом.
Страву винайдено у середині XX століття. Паста карбонара є традиційною для італійського регіону Лаціо, столицею якого є Рим. В інших країнах у соус додають вершки та копчений бекон.
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Як приготувати пасту карбонара
Інгредієнти:
– 250 грамів спагетті або тал'ятеллі;
– 150 грамів бекону (щоковина);
– 30 грамів для смаку хамон або парма;
– 1 чайна ложка часнику в оливковій олії;
– чилі свіжий або сушений;
– 2 курячі жовтки;
– 50 мілілітрів білого сухого вина (або вода з лимоном);
– 200 мілілітрів вершків 20-33%;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець;
– 20 грамів тертого сиру (Пармезан або Грана Падано);
– мікрогрін для декору (за бажанням).
Порції: 2
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- У мисці з'єднайте жовтки з сиром, додайте вершки, перемішайте вінчиком.
- Почистіть часник, подрібніть ножем,
- наріжте тонкими скибочками бекон.
- На пательні з оливковою олією обсмажте часник, додайте на кінчику ножа перець чилі, спеції, розмарин, перемішайте, обсмажте кілька хвилин. Далі – додайте вино, вершки ще декілька хвилин тушкуйте.
- У каструлі з окропом відваріть пасту.
- Викладіть на тарілку готову пасту, додайте соус з беконом. Смачного!