Італійська вишуканість з простих інгредієнтів: особливий рецепт карбонари
23 січня 2023, 20:14Читать новость на русском
Джерело:The Spruce Eats
Паста карбонара – одна з найпопулярніших італійських страв. Якщо ви хочете насолодитися смачною їжею при малих затратах часу, то цей рецепт точно для вас.
Карбонара – традиційна італійська паста, інгредієнтами якої окрім спагетті є в'ялена свинина, яйця та сир. Також для смаку, текстури та кольору у рецепті можуть бути присутні тунець та червоний перець.
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Готувати карбонару легко та швидко, тож вона може стати як гарною опцією для обіду, так і фантастичною вечерею після важкого робочого дня.
Рецепт карбонари з тунцем
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Чудова страва на повсякдень / Фото Pexels
Інгредієнти:
- пачка спагетті;
- 4 скибочки бекону;
- 4 збитих яйця;
- 3 столові ложки вершків;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
- столова ложка оливкової олії;
- нарізаний соломкою червоний болгарський перець;
- 3 подрібнених зубчики часнику;
- 1 дрібно нарізана цибулина;
- банка тунця (олію зціджуємо);
- тертий пармезан.
Приготування:
- Каструлю з підсоленою водою доводимо до кипіння варимо спагетті аль денте. 1/2 склянки води залишаємо для подальших маніпуляцій.
- Бекон готуємо на середньому вогні до хрусткої скоринки. Викладаємо на паперові рушники, потім нарізаємо та відкладаємо.
- Збиваємо яйця, додаємо вершки, ще раз збиваємо та відставляємо.
- У сковороду, в якій готували бекон, додаємо вершкове масло та олію, добре нагріваємо на середньому вогні. Додаємо перець, часник та цибулю, смажимо до готовності.
- Додаємо на сковорідку готові макарони та тунець. Готуємо кілька хвилин, постійно помішуючи.
- Додаємо яйця з вершками та готуємо ще кілька хвилин, не забуваємо помішувати.
- Додаємо воду, яку відставили раніше, сир та подрібнений бекон. Перемішуємо. Готуємо, поки сир не розплавиться.
- Подаємо на стіл одразу після готовності.
Смачного!