Рецепт фаршированої картоплі в беконі з твердим сиром від Ектора Хіменеса-Браво

21 липня 2021 , 19:06
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами смачним рецептом фаршированої картоплі обережно загорнутої в бекон. Потекла слинка? Нумо готувати!

Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.

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Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.

Рецепт фаршированої картоплі

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 5


Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман

Інгредієнти:
 – 5 шт. картоплі одного розміру;
 – 60 г нарізаного кубиком помідора;
 – 40 г зеленої цибулі;
 – 10 г гірчиці;
 – 1 головка часнику;
 – 400 г бекону скибками;
 – 50 г сиру гауда або моцарела;
 – 50 мл жирних вершків;
 – 20 г сиру пармезан.
  1. Ретельно помийте картоплю. Кожну з них загорніть у шар фольги та викладіть на деко. Запікайте картоплю в духовці 40 хвилин при 190 градусах.


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  2. Головку часнику також відправте пектися, але на 5 хвилин.
  3. Печену картоплю розріжте навпіл, серединку вийміть чайною ложкою.


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  4. До м'якоті картоплі додайте печений часник, помідори, дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, вершки та спеції.


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  5. Перемішайте начинку.
  6. Начиніть половинки картоплі начинкою. 


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  7. Кожну половинку картоплі загорніть в скибочку бекону.
  8. Зверху посипте пармезаном та знову відправте в духовку випікатися на 7 – 10 хвилин.


    Скріншот з відео
     
  9. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак