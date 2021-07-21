Рецепт фаршированої картоплі в беконі з твердим сиром від Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами смачним рецептом фаршированої картоплі обережно загорнутої в бекон. Потекла слинка? Нумо готувати!

Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.

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Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.

Рецепт фаршированої картоплі

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 5



Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман

Ретельно помийте картоплю. Кожну з них загорніть у шар фольги та викладіть на деко. Запікайте картоплю в духовці 40 хвилин при 190 градусах.





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Головку часнику також відправте пектися, але на 5 хвилин. Печену картоплю розріжте навпіл, серединку вийміть чайною ложкою.





Скріншот з відео

До м'якоті картоплі додайте печений часник, помідори, дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, вершки та спеції.





Скріншот з відео

Перемішайте начинку. Начиніть половинки картоплі начинкою.





Скріншот з відео

Кожну половинку картоплі загорніть в скибочку бекону. Зверху посипте пармезаном та знову відправте в духовку випікатися на 7 – 10 хвилин.





Скріншот з відео

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

– 5 шт. картоплі одного розміру;– 60 г нарізаного кубиком помідора;– 40 г зеленої цибулі;– 10 г гірчиці;– 1 головка часнику;– 400 г бекону скибками;– 50 г сиру гауда або моцарела;– 50 мл жирних вершків;– 20 г сиру пармезан.