Рецепт фаршированої картоплі в беконі з твердим сиром від Ектора Хіменеса-Браво
21 липня 2021 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами смачним рецептом фаршированої картоплі обережно загорнутої в бекон. Потекла слинка? Нумо готувати!
Фарширована картопля – одна з улюблених страв українців, адже її можна начинити яйцями, сиром, грибами, рибою або м'ясом.
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Рецепт дуже простий у приготуванні, а смак фаршированої картоплі – бездоганний. Ви з легкістю можете подати цю страву до буденного та святкового столу.
Рецепт фаршированої картоплі
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 5
Фарширована картопля в беконі / Фото Гурман
– 5 шт. картоплі одного розміру;
– 60 г нарізаного кубиком помідора;
– 40 г зеленої цибулі;
– 10 г гірчиці;
– 1 головка часнику;
– 400 г бекону скибками;
– 50 г сиру гауда або моцарела;
– 50 мл жирних вершків;
– 20 г сиру пармезан.
- Ретельно помийте картоплю. Кожну з них загорніть у шар фольги та викладіть на деко. Запікайте картоплю в духовці 40 хвилин при 190 градусах.
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- Головку часнику також відправте пектися, але на 5 хвилин.
- Печену картоплю розріжте навпіл, серединку вийміть чайною ложкою.
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- До м'якоті картоплі додайте печений часник, помідори, дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, вершки та спеції.
Скріншот з відео
- Перемішайте начинку.
- Начиніть половинки картоплі начинкою.
Скріншот з відео
- Кожну половинку картоплі загорніть в скибочку бекону.
- Зверху посипте пармезаном та знову відправте в духовку випікатися на 7 – 10 хвилин.
Скріншот з відео
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!