Як приготувати картоплю Буланжер з куркою: домашній рецепт

1 березня 2021 , 14:57
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Джерело:

Наша Ряба

Думаєте, що приготувати смачне та корисне на обід? Ми підготували для вас рецепт картоплі з куркою, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.

Картопля Буланжер — страва французької кухні. Традиційно готують з м'ясом та ароматними спеціями. У перекладі з французької означає — "картопля булочника". Смачна запечена картопля зі хрусткою скоринкою та ніжним курячим м'ясом сподобається усім.

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Рецепт картоплі буланжер з куркою

Інгредієнти:
– 2 шт. курячого філе;
– 1 кілограм картоплі;
– 80 грамів вершкового масла 82%;
– 225 грамів цибулі;
– 1,5 літри курячого бульйону;
– 1 зубчик часнику;
– чебрець;
– лист лавровий;
– петрушка;
– сіль, перець.
  1. Для приготування помийте, почистіть картоплю, наріжте тонкими скибочками (3 мм). У мисці залийте холодною водою.
  2. Ретельно помийте, наріжте скибочками куряче філе.
  3. Почистіть від лушпиння цибулю, наріжте півкільцями.
  4. Часник почистіть, подрібніть ножем.
  5. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
  6. На пательні з вершковим маслом обсмажте цибулю з часником, додайте чебрець, лавровий лист. Зніміть з вогню, додайте подрібнену петрушку.
  7. М'ясо обсмажте на пательні, додайте до цибулі.
  8. Готовий бульйон у каструлі доведіть до кипіння.
  9. На дно керамічної форми викладіть шарами картоплю, зверху рівномірно розподіліть половину обсмаженої цибулі та курки, далі – шар картоплі.
  10. Залийте гарячим бульйоном картоплю, зверху викладіть кубики вершкового масла.
  11. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом однієї години до готовності.
  12. Викладіть на тарілку. Смачного!