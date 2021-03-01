Як приготувати картоплю Буланжер з куркою: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати смачне та корисне на обід? Ми підготували для вас рецепт картоплі з куркою, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.

Картопля Буланжер — страва французької кухні. Традиційно готують з м'ясом та ароматними спеціями. У перекладі з французької означає — "картопля булочника". Смачна запечена картопля зі хрусткою скоринкою та ніжним курячим м'ясом сподобається усім.

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Рецепт картоплі буланжер з куркою

Для приготування помийте, почистіть картоплю, наріжте тонкими скибочками (3 мм). У мисці залийте холодною водою. Ретельно помийте, наріжте скибочками куряче філе. Почистіть від лушпиння цибулю, наріжте півкільцями. Часник почистіть, подрібніть ножем. Петрушку помийте, подрібніть ножем. На пательні з вершковим маслом обсмажте цибулю з часником, додайте чебрець, лавровий лист. Зніміть з вогню, додайте подрібнену петрушку. М'ясо обсмажте на пательні, додайте до цибулі. Готовий бульйон у каструлі доведіть до кипіння. На дно керамічної форми викладіть шарами картоплю, зверху рівномірно розподіліть половину обсмаженої цибулі та курки, далі – шар картоплі. Залийте гарячим бульйоном картоплю, зверху викладіть кубики вершкового масла. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом однієї години до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 шт. курячого філе;– 1 кілограм картоплі;– 80 грамів вершкового масла 82%;– 225 грамів цибулі;– 1,5 літри курячого бульйону;– 1 зубчик часнику;– чебрець;– лист лавровий;– петрушка;– сіль, перець.