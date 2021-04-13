Як приготувати картоплю фрі з батату: рецепт від Марко Черветті

Хрустку смажену картоплю фрі обожнюють дорослі й діти. Марко Черветті поділився рецептом з батату. Запишіть собі рецепт.
Марко Черветті розповідає як приготувати картоплю фрі з батату та вишуканий соус "Айолі", який чудово доповнить страву. Батат можна не чистити, ретельно помити.
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Картопля фрі
Інгредієнти:
– 1 батат;
– олія для смаження.
Інгредієнти для соусу:
– 5-6 зубчиків часнику;
– оливкова олія;
– 1/2 відвареної картоплі;
– оливкова олія;
– сіль.
- Ретельно помийте картоплю, наріжте соломкою.
- У каструлі розігрійте олію до 160 градусів. Занурте картоплю в олію, обсмажте кілька хвилин, викладіть у миску, залиште на 30 хвилин.
- Збільшіть температуру до 190 градусів, занурте картоплю, обсмажте до золотої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії.
- Викладіть готовий батат на тарілку, додайте сіль.
- Для приготування соусу почистіть часник, подрібніть ножем.
- Відварену картоплю наріжте кубиками.
- У миску викладіть часник, додайте відварену картоплю сіль, оливкову олію, подрібніть блендером до однорідної консистенції.
- Готовий батат подавайте з соусом. Смачного!
Рецепт картоплі фрі від Марко Черветті у відео: