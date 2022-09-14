Досить варити картоплю: оригінальний рецепт в духовці
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Зазвичай ми відварюємо картоплю на обід чи вечерю, але це так банально. Ми навчимо вас, як оригінально та сучасно подати її до столу, що всі були в захваті.
Ціла запечена картопля нарізана гармошкою – оригінальний та цікавий спосіб подати звичний інгредієнт до столу так, щоб всі були вражені. Процес приготування доволі простий та швидкий, головне – гострий ніж з тонким лезом.
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Таку картоплю можна подавати не тільки з улюбленим соусом, а й з домашнім салом чи сиром. Перед приготуванням обов'язково зніміть з неї шкірку, адже після випікання вона може гірчити. Якщо приготувати очищену картоплю, то буде ще смачніше і ніжніше.
Рецепт картоплі гармошкою
Час: 1 – 2 годиниІнгредієнти:
– картопля;
– вершкове масло.
Для соусу:
– 2 – 3 столові ложки густої сметани;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– кріп
– пів чайної ложки меленої паприки.
Приготування:
- Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.
- ️З‘єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️
- Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.
Смачного!