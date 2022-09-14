Досить варити картоплю: оригінальний рецепт в духовці

Зазвичай ми відварюємо картоплю на обід чи вечерю, але це так банально. Ми навчимо вас, як оригінально та сучасно подати її до столу, що всі були в захваті.

Ціла запечена картопля нарізана гармошкою – оригінальний та цікавий спосіб подати звичний інгредієнт до столу так, щоб всі були вражені. Процес приготування доволі простий та швидкий, головне – гострий ніж з тонким лезом.

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Таку картоплю можна подавати не тільки з улюбленим соусом, а й з домашнім салом чи сиром. Перед приготуванням обов'язково зніміть з неї шкірку, адже після випікання вона може гірчити. Якщо приготувати очищену картоплю, то буде ще смачніше і ніжніше.

Рецепт картоплі гармошкою

Час: 1 – 2 години

– картопля;– вершкове масло.– 2 – 3 столові ложки густої сметани;– 1 столова ложка крем-сиру;– 1/3 чайної ложки солі;– кріп– пів чайної ложки меленої паприки.

Приготування:

Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.

️З‘єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️

Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.

Смачного!