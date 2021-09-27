Картопля чи капуста: що потрібно покласти у борщ першим

Борщ – візитівка українців, цю страву вміють готувати у кожному домі. Рецептів борщу є безліч, але деякі поради є універсальними для кожного з них.

Перелік інгредієнтів – далеко не все, що потрібно для вдалого приготування страви. Порядок додавання продуктів – важливий секрет кулінарного мистецтва.

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При приготуванні борщу варто пам'ятати, що першою в каструлю потрібно відправити картоплю. А от процес додавання капусти має декілька нюансів.

Приготування борщу – окремий вид кулінарного мистецтва / Фото Pixabay

Якщо ви полюбляєте м'яку капусту у борщі, тоді треба додати її до страви приблизно через 5 хвилин після картоплі. Винятком може стати випадок, коли капуста вже доволі м'яка – тоді її можна додати наприкінці процесу.

Також новачки інколи роблять помилку у процесі приготуванні буряка. Його слід тушкувати окремо від інших овочів з додаванням лише томатної пасти (лимонний сік та спеції – за бажанням кулінара).

Борщ – далеко не найскладніша страва, але неточності в деталях суттєво вплинуть на кінцевий результат.