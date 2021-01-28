Рецепт домашньої картоплі по-селянськи в духовці: смачна та корисна страва

Ароматна та хрумка картопля по-селянськи – універсальна страва, яка може подаватись до столу як з соусом, так і з рибою чи м'ясом.

Джерело: Smachno News

Картопля по-селянськи, мабуть, одна із найпопулярніших страв, яку можна приготувати з цього продукту.

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Ми підготували для вас рецепт картоплі по-селянськи в духовці, за бажанням ви можете додати більше часнику або спецій.

Саме приготування картоплі в духовці робить цю страву корисною, низькокалорійною та зі збереженням вітамінів у продукті.

Готувати страву дуже легко і швидко, а подавати картоплю по-селянськи можна як до овочевих страв, так і до м'ясних.

Як приготувати картоплю по-селянськи вдома

Ретельно помийте картоплю водою, почистіть щіточкою та ще раз помийте водою. Розріжте картоплю на 4 частини та перекладіть у пакет. Всипте до картоплі спеції та олію й ретельно перемішайте всі інгредієнти в пакеті. Викладіть картоплю на деко та випікайте в духовці при 200 градусах 20 хвилин. Додайте часник та випікайте ще 5-10 хвилин до готовності. Смачного!

– 1 кг картоплі;– 1 ч. л солі;– 1 ч. л приправи до картоплі;– 1 ч. л паприки;– 50 мл олії;– 1 ч. л чорного меленого перцю;– 2-3 зубчики часнику.