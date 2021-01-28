Рецепт домашньої картоплі по-селянськи в духовці: смачна та корисна страва

Ароматна та хрумка картопля по-селянськи – універсальна страва, яка може подаватись до столу як з соусом, так і з рибою чи м'ясом.
Джерело: Smachno News
Картопля по-селянськи, мабуть, одна із найпопулярніших страв, яку можна приготувати з цього продукту.
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Ми підготували для вас рецепт картоплі по-селянськи в духовці, за бажанням ви можете додати більше часнику або спецій.
Саме приготування картоплі в духовці робить цю страву корисною, низькокалорійною та зі збереженням вітамінів у продукті.
Готувати страву дуже легко і швидко, а подавати картоплю по-селянськи можна як до овочевих страв, так і до м'ясних.