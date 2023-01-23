Картопля по-селянськи з часниковим соусом

Для поціновувачів картопляних гарнірів пропонуємо приготувати її в духовці, з часником та хрумкою скоринкою.

Смачна картопля по-селянськи в духовці зі сметанним соусом тартар – ідеальне доповнення як до риби, так і до м'яса. Також страву можна подавати одразу до столу.

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Рецепт картоплі по-селянськи з соусом тартар

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

– 8 – 9 середніх картоплин;– 1 великий зубчик часнику;– 2 столові ложки олії;– 1 чайна ложка солі– дрібка чорного перцю;– 1 чайна ложка паприки;– орегано;– ніжне карі.– 3 столові ложки сметани;– сіль;– хмелі-сунелі;- 1 чайна ложка французької гірчиці;– 1 чайна ложка натертої цибулі;– 1 середній маринований огірок.

Приготування:

️Картоплю добре миємо і просушуємо паперовими рушниками.

️Нарізаємо на невеликі дольки, 4 – 6 частинок з картоплини. Додаємо спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.

️Викладаємо картоплю на деко застелене пергаментом, все що з неї стекло має залишитись в мисці.

Випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці, режим конвекція – 25 – 30 хвилин.

️Для соусу змішуємо сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.

Подаємо картоплю з соусом тартар.

Смачного!