Картопля по-селянськи з часниковим соусом

23 січня 2023, 15:41
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Для поціновувачів картопляних гарнірів пропонуємо приготувати її в духовці, з часником та хрумкою скоринкою.

Смачна картопля по-селянськи в духовці зі сметанним соусом тартар – ідеальне доповнення як до риби, так і до м'яса. Також страву можна подавати одразу до столу.

Читайте також Соковиті та ніжні котлети з нотками сиру: готуємо за рецептом з Нідерландів

Рецепт картоплі по-селянськи з соусом тартар

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 8 – 9 середніх картоплин;
 – 1 великий зубчик часнику;
 – 2 столові ложки олії;
 – 1 чайна ложка солі
 – дрібка чорного перцю;
 – 1 чайна ложка паприки;
 – орегано;
 – ніжне карі.
Для соусу тартар:
 – 3 столові ложки сметани;
 – сіль;
 – хмелі-сунелі;
- 1 чайна ложка французької гірчиці;
 – 1 чайна ложка натертої цибулі;
 – 1 середній маринований огірок.

Приготування:

  • ️Картоплю добре миємо і просушуємо паперовими рушниками.
  • ️Нарізаємо на невеликі дольки, 4 – 6  частинок з картоплини. Додаємо спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Викладаємо картоплю на деко застелене пергаментом, все що з неї стекло має залишитись в мисці.

  • Випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці, режим конвекція – 25 – 30 хвилин.
  • ️Для соусу змішуємо сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.
  • Подаємо картоплю з соусом тартар.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак