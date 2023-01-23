Картопля по-селянськи з часниковим соусом
23 січня 2023, 15:41Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Для поціновувачів картопляних гарнірів пропонуємо приготувати її в духовці, з часником та хрумкою скоринкою.
Смачна картопля по-селянськи в духовці зі сметанним соусом тартар – ідеальне доповнення як до риби, так і до м'яса. Також страву можна подавати одразу до столу.
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Рецепт картоплі по-селянськи з соусом тартар
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– 8 – 9 середніх картоплин;
– 1 великий зубчик часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі
– дрібка чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– орегано;
– ніжне карі.
Для соусу тартар:
– 3 столові ложки сметани;
– сіль;
– хмелі-сунелі;
- 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 1 чайна ложка натертої цибулі;
– 1 середній маринований огірок.
Приготування:
- ️Картоплю добре миємо і просушуємо паперовими рушниками.
- ️Нарізаємо на невеликі дольки, 4 – 6 частинок з картоплини. Додаємо спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Викладаємо картоплю на деко застелене пергаментом, все що з неї стекло має залишитись в мисці.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці, режим конвекція – 25 – 30 хвилин.
- ️Для соусу змішуємо сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.
- Подаємо картоплю з соусом тартар.
Смачного!