Хрустка картопля половинками: рецепт з пармезаном

Існує багато різних рецептів із картоплі, але цей особливий. Він з хрумкою сирною скоринкою.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.

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Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!

Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками

Час: 60 – 70 хвилин

60 – 70 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 кілограм картоплі;– 10 грамів солі;– чорний мелений перець;– половина чайної ложки сухого чилі;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка сухого часнику;– 1 чайна ложка коріандру;– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;– 4 столові ложки олії;– 200 грамів сиру пармезан.Для соусу:– 150 грамів майонезу;– 30 грамів соусу кімчі, або шрірача.

Приготування:

Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.

Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.

Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.

Змішуємо соус та подаємо страву до столу.

Смачного!