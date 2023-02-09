Хрустка картопля половинками: рецепт з пармезаном
9 лютого 2023, 12:05Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Існує багато різних рецептів із картоплі, але цей особливий. Він з хрумкою сирною скоринкою.
Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.
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Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!
Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками
- Час: 60 – 70 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм картоплі;
– 10 грамів солі;
– чорний мелений перець;
– половина чайної ложки сухого чилі;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 4 столові ложки олії;
– 200 грамів сиру пармезан.
Для соусу:
– 150 грамів майонезу;
– 30 грамів соусу кімчі, або шрірача.
Приготування:
- Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.
- Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.
- Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.
- Змішуємо соус та подаємо страву до столу.
Смачного!