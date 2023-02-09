Хрустка картопля половинками: рецепт з пармезаном

9 лютого 2023, 12:05
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Джерело:

Микола Люлько

Існує багато різних рецептів із картоплі, але цей особливий. Він з хрумкою сирною скоринкою.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.

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Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!

Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками

  • Час: 60 – 70 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм картоплі;
 – 10 грамів солі;
 – чорний мелений перець;
 – половина чайної ложки сухого чилі;
 – 1 чайна ложка копченої паприки;
 – 1 чайна ложка сухого часнику;
 – 1 чайна ложка коріандру;
 – 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
 – 4 столові ложки олії;
 – 200 грамів сиру пармезан.
Для соусу:
 – 150 грамів майонезу;
 – 30 грамів соусу кімчі, або шрірача.

Приготування:

  • Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.
  • Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.
  • Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.
  • Змішуємо соус та подаємо страву до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак