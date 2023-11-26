Картопля з салом в мундирі: ідеальний рецепт, який можна зробити в духовці

26 листопада 2023, 17:09
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Джерело:

Obozrevatel

Картопля із салом у духовці – страва, яку варто приготувати хоча б раз. Адже вона проста та надзвичайно смачна.

Вам знадобляться лише 2 інгредієнти. Попри це, така картопля чудово замінює інші основні страви.

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Рецепт картоплі з салом у духовці

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
4 картоплини;
– 200 грамів сала;
– часник, сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Добре помийте картоплю, але не очищуйте її від шкірки.
  2. Також гарно промийте сало проточною водою. Шкуру добре почистьте ножем.
  3. Поріжте сало на шматочки товщиною приблизно 0,7 – 1 сантиметр, а картоплю – навпіл.
  4. Зробіть надрізи по поверхні картоплі, щоб смалець, який буде плавитися під час запікання, її просочував.
  5. Додайте сіль і перець до смаку, викладіть на картоплю шматочки сала і знову посоліть та поперчіть.
  6. Картоплю із салом викладіть на блюдо або деко. Запікайте при 220 градусах 1 годину в духовці.
  7. Коли страва буде готова, додайте зверху трохи вичавленого часнику.
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Автор: Ольга Котів