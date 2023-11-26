Картопля з салом в мундирі: ідеальний рецепт, який можна зробити в духовці
26 листопада 2023, 17:09Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Картопля із салом у духовці – страва, яку варто приготувати хоча б раз. Адже вона проста та надзвичайно смачна.
Вам знадобляться лише 2 інгредієнти. Попри це, така картопля чудово замінює інші основні страви.
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Рецепт картоплі з салом у духовці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 3
– 4 картоплини;
– 200 грамів сала;
– часник, сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Добре помийте картоплю, але не очищуйте її від шкірки.
- Також гарно промийте сало проточною водою. Шкуру добре почистьте ножем.
- Поріжте сало на шматочки товщиною приблизно 0,7 – 1 сантиметр, а картоплю – навпіл.
- Зробіть надрізи по поверхні картоплі, щоб смалець, який буде плавитися під час запікання, її просочував.
- Додайте сіль і перець до смаку, викладіть на картоплю шматочки сала і знову посоліть та поперчіть.
- Картоплю із салом викладіть на блюдо або деко. Запікайте при 220 градусах 1 годину в духовці.
- Коли страва буде готова, додайте зверху трохи вичавленого часнику.