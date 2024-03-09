Найсмачніший гарнір, який ви могли куштувати: готуємо молоду картоплю в сметані з часником
9 березня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Молода картопля смачна навіть без нічого. Однак, якщо додати до неї сметану та часник, ви отримаєте страву, гідну святкового стола.
Дрібну і середню картоплю готуйте цілою, а велику – розріжте на кілька частин залежно від її величини.
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Рецепт молодої картоплі з часником
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 250 грамів сметани;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 зубчики часнику;
– пучок кропу;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Молоду картоплю вимийте і зішкребіть з неї шкірку. Залийте її водою, доведіть до кипіння, посоліть і варіть під кришкою на середньому вогні до готовності.
- Відварену картоплю відцідіть і злегка просушіть, потримавши каструлю без кришки на повільному вогні близько 30 – 45 секунд.
- Вершкове масло розтопіть у пательні, викладіть у нього картоплю та обсмажте її на середньому вогні до рум'яної скоринки.
- Кріп і часник подрібніть, з'єднайте зі сметаною, злегка посоліть і добре вимішайте.
- Залийте сметанним соусом картоплю, акуратно перемішайте і томіть на повільному вогні не більше 5 хвилин.