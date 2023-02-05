Такою ви ще її не їли: картопляна піца з ковбаскою

Щоразу з'являється більше рецептів піци і всі вони настільки оригінальні, що не спробувати важко.

Картопляна піца стане відкриттям для кожного, адже вона не тільки смачна, а й ситна та доступна за ціною та продуктами.

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Такий варіант страви сподобається як дорослим, так і дітям. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом піци з картоплею, аби й ви могли поласувати нею у будь-який день.

Рецепт піци з картоплею

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6

– 500 грамів картоплі;– 300 грамів сиру;– 300 грамів томатного соусу;– 200 грамів ковбаси;– 40 грамів олії;– чилі;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо картоплю в підсоленій воді 15 – 20 хвилин до готовності, але щоб не розварилась. Зливаємо воду і роби надрізи не дорізаючи до кінця.

Через пергамен роздавлюємо картоплю склянкою. Викладаємо на деко змащене олією, підсолюємо та відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів, запікаємо поки картопля не буде супер золотавою (10 – 15 хвилин).

На кожну картоплину додаємо соус, тертий сир моцарела, нарізані ковбаски, та можемо посипати зверху спеціями.

Запікаємо в духовці на температурі 200 градусів поки не розплавиться сир (5 – 8 хвилин).

Подаємо до столу гарячою.

Смачного!