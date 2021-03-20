Рецепт картопляної запіканки з лососем від блогерки Яни Станішевської

Нереально смачний рецепт картопляної запіканки з рибою, яка точно сподобається кожному!

Яна Станішевська – успішна блогерка, котра не тільки розбирається у всіх трендах моди та краси, а й полюбляє готувати та ділитися своїми рецептами з шанувальниками. Дівчина підготувала чудовий та смачний рецепт картопляної запіканки, котра підійде як до святкового столу, так і на звичайний обідні стіл.

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Яна Станішевська зізналася, що це, мабуть, найкрасивіша страва з картоплі, яка тільки може бути! Запіканка виглядає вишукано, а на її приготування вам потрібно не так вже й багато часу.

Рецепт запіканки від Яни Станішевської

Ретельно почистіть картоплю, відваріть її до готовності у підсоленій воді. Рибу наріжте на три шматки, обсмажте на сковорідці з оливковою олією або вершковим маслом по 3 хвилини з кожної сторони. Перекладіть рибу на тарілку, а у цій сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник близько хвилини. Додайте до засмажки вино, а через хвилину 150 мл вершків. Перемішайте соус і через 1 – 3 хвилини він буде готовим. Соус перелийте у деко в котрому будете запікати страву. Зверху на соус викладіть шматочки риби, зелений горошок. Картоплю розімніть в пюре, додайте 50 мл вершків та перемішайте. Перекладіть картопляне пюре в кондитерський мішок з насадкою зірка або іншою, котра до вподоби. Красиво викладіть картопляне пюре на рибу. Випікайте картопляний пиріг в духовці протягом 20 хвилин при 190 градусах. Готову страву одразу подавайте до столу. Смачного!

– 400 г лосося;– 400 г картоплі;– 200 мл вершків (150 мл в соус, 50 мл до пюре);– 50 мл білого вина;– жменька замороженого зеленого горошку;– цибулина;– кілька зубчиків часнику;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.