Рецепт картопляного пюре: готуємо гарнір як у ресторані Володимира Ярославського

22 лютого 2021 , 17:26
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Джерело:

Володимир Ярославський

Талановитий шеф-кухар Володимир Ярославський запропонував приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом – повірте, смак цього гарніру вас приємно вразить!

Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом картопляного пюре ресторанного зразка, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Шеф-кухар не приховував, що спостерігав за приготуванням картопляного пюре у Блюменталя та Робюшона й вивів свою ідеальну формулу гарніру, з яким й вирішив поділитися сьогодні.

Звісно, це не на кожен день і не швидкий рецепт, але виділіть час і приготуйте – рідні будуть у захваті, – прокоментував Володимир Ярославський.

Порада від шеф-кухаря: обирайте для страви тільки ті сорти картоплі, котрі багаті на крохмаль.

Як приготувати картопляне пюре

Інгредієнти:
– 100 г відвареної перетертої картоплі;
– 60 г вершків 30%;
– 40 г вершкового масла;
– 25 г молока;
– мускатний горіх.
  1. Ретельно відваріть картоплю в підсоленій воді, 40 хвилин буде достатньо. Злийте воду та просушіть картоплю в каструлі на середньому вогні 3 хвилини.
  2. Перетріть картоплю через сито, додайте гарячого молока та перемішайте.
  3. У сковорідці прогрійте вершки та масло, змішайте з картоплею та додайте мускатного горіха.
  4. Подавайте картопляне пюре гарячим. Смачного!