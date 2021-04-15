Рецепт картопляного різото з норі, тунцем та смаженою качкою від Пекельного Шефа Алекса Якутова

Хоче посмакувати стравою від шеф-кухаря у себе вдома? Алекс Якутов підготував чудовий рецепт смачного картопляного різото!
Шеф "Пекельної кухні " Алекс Якутов поділився із читачами рецептом картопляного різото – цей смак вам сподобається більше за оригінал.
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Картопляне різото – чудова альтернатива відомій італійській страві з рису. Шеф-кухар кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", яке восени покаже Новий канал, Алекс Якутов рекомендує приготувати різото зі смаженою качкою.
Картопляне різото від Алекса Якутова / Новий канал
Страва вийде смачною та вишуканою, а подавати її можна порційно.
Рецепт різото з картоплею
Інгредієнти:
– 300 г картоплі;
– 20 г цибулі;
– 50 мл білого сухого вина;
– 1 л овочевого бульйону;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 ч. л солі;
– 1 ст. л водоростей норі;
– 1 ст. л тунця;
– 50 г вершкового масла;
– 20 г пармезану;
– 1 шт. качиної грудки;
– гілочка чебрецю;
– сіль, перець на ваш смак.
- Дрібно наріжте кубиками молоду картоплю, а часник дрібно посічіть ножем.
- Розігрійте у сковорідці вершкове масло, додайте часник, цибулю та картоплю. Важливо, щоб все не обсмажувалося, а тільки нагрілося.
- Додайте 50 мл вина, перемішайте та випарте його.
- Поступово, маленькими порціями, додавайте бульйон. Постійно куштуйте картоплю, щоб вона не була перевареною, але й не сирою.
- Коли картопля буде готовою, додайте норі, тунець, масло та сир пармезан. Доведіть до смаку, додаючи сіль та перець. Дайте страві настоятися для більш вираженого смаку та аромату.
- Обсмажте качину грудку на сковорідці шкірою донизу на слабкому вогні, посипте сіллю, перцем та покладіть гілочку чебрецю. Обсмажте птицю до готовності з обох боків.
- Поріжте грудку на шматки та подавайте з картопляним різото. Смачного!