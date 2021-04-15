Рецепт картопляного різото з норі, тунцем та смаженою качкою від Пекельного Шефа Алекса Якутова

Хоче посмакувати стравою від шеф-кухаря у себе вдома? Алекс Якутов підготував чудовий рецепт смачного картопляного різото!

Шеф "Пекельної кухні " Алекс Якутов поділився із читачами рецептом картопляного різото – цей смак вам сподобається більше за оригінал.

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Картопляне різото – чудова альтернатива відомій італійській страві з рису. Шеф-кухар кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", яке восени покаже Новий канал, Алекс Якутов рекомендує приготувати різото зі смаженою качкою.

Картопляне різото від Алекса Якутова / Новий канал

Страва вийде смачною та вишуканою, а подавати її можна порційно.

Рецепт різото з картоплею

Дрібно наріжте кубиками молоду картоплю, а часник дрібно посічіть ножем. Розігрійте у сковорідці вершкове масло, додайте часник, цибулю та картоплю. Важливо, щоб все не обсмажувалося, а тільки нагрілося. Додайте 50 мл вина, перемішайте та випарте його. Поступово, маленькими порціями, додавайте бульйон. Постійно куштуйте картоплю, щоб вона не була перевареною, але й не сирою. Коли картопля буде готовою, додайте норі, тунець, масло та сир пармезан. Доведіть до смаку, додаючи сіль та перець. Дайте страві настоятися для більш вираженого смаку та аромату. Обсмажте качину грудку на сковорідці шкірою донизу на слабкому вогні, посипте сіллю, перцем та покладіть гілочку чебрецю. Обсмажте птицю до готовності з обох боків. Поріжте грудку на шматки та подавайте з картопляним різото. Смачного!

Інгредієнти:– 300 г картоплі;– 20 г цибулі;– 50 мл білого сухого вина;– 1 л овочевого бульйону;– 1 зубчик часнику;– 0,5 ч. л солі;– 1 ст. л водоростей норі;– 1 ст. л тунця;– 50 г вершкового масла;– 20 г пармезану;– 1 шт. качиної грудки;– гілочка чебрецю;– сіль, перець на ваш смак.