Рецепт картопляних чипсів в духовці з курячим філе

Рецепт домашніх чипсів швидкий у приготуванні та надзвичайно смачний!
Якщо ви обожнюєте чипси, але їхня висока калорійність не для вас, у нас є чудова корисна альтернатива. Приготуйте вдома картопляні чипси з ніжною курочкою та смакуйте без шкоди для фігури!
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Обов'язково подавайте страву з домашнім соусом з авокадо – пальчики оближеш!
Рецепт смачної закуски
Інгредієнти:
– 3 середні картоплі;
– 200 г курячого філе;
– оливкова олія;
– авокадо;
– 2 зубчики часнику;
– спеції на ваш смак.
- Ретельно помийте та почистіть картоплю, наріжте її тонкими скибочками.
- Додайте до картоплі оливкову олію, спеції на ваш смак та перемішайте.
- Куряче філе наріжте тоненькими скибочками, відбийте молотком. Змастіть м'ясо спеціями та олією і перемішайте.
- Викладіть на деко окремо м’ясо і картоплю, ставимо в духовку на 30-35 хв при 250 градусах для скоринки.
- Для приготування соусу почистіть авокадо, видаліть кісточку. Подрібніть авокадо в блендері та змішайте масу зі спеціями. Додайте подрібнений часник та знову перемішайте.
- Подавайте страву з соусом. Смачного!