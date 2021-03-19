Рецепт картопляних чипсів в духовці з курячим філе

Рецепт домашніх чипсів швидкий у приготуванні та надзвичайно смачний!

Якщо ви обожнюєте чипси, але їхня висока калорійність не для вас, у нас є чудова корисна альтернатива. Приготуйте вдома картопляні чипси з ніжною курочкою та смакуйте без шкоди для фігури!

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Обов'язково подавайте страву з домашнім соусом з авокадо – пальчики оближеш!

Рецепт смачної закуски

Ретельно помийте та почистіть картоплю, наріжте її тонкими скибочками. Додайте до картоплі оливкову олію, спеції на ваш смак та перемішайте. Куряче філе наріжте тоненькими скибочками, відбийте молотком. Змастіть м'ясо спеціями та олією і перемішайте. Викладіть на деко окремо м’ясо і картоплю, ставимо в духовку на 30-35 хв при 250 градусах для скоринки. Для приготування соусу почистіть авокадо, видаліть кісточку. Подрібніть авокадо в блендері та змішайте масу зі спеціями. Додайте подрібнений часник та знову перемішайте. Подавайте страву з соусом. Смачного!

– 3 середні картоплі;– 200 г курячого філе;– оливкова олія;– авокадо;– 2 зубчики часнику;– спеції на ваш смак.