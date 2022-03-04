Картопляні деруни: страва для всієї родини

Треба швидко нагодувати домашніх? То приготуйте деруни. Терти для цього картоплю на дрібній тертці не доведеться.

Картоплю на деруни ми натремо на грубій тертці. Часу на приготування піде менше, ніж звичайно, а деруни вийдуть хрумкіші.

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Рецепт дерунів із грубо натертої картоплі



Картопляні деруни приготовані на грубій тертці / Фото Foodnetwork

Рецепт картопляних дерунів

Час: 30 хвилин

Порції: 4 – 6

– 8 – 10 картоплин;– 2 – 3 курячих яйця;– ріпчаста цибуля;– сіль;– чорний мелений перець;– 8 – 10 столових ложок борошна;– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю й помийте її під проточною водою. З цибулі зніміть лушпиння.

Картоплю натріть грубій тертці, цибулю дрібно наріжте.

Додайте яйця, борошно, сіль, мелений чорний перець.

Перемішайте все ложкою до однорідної консистенції.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.

Викладайте картопляне тісто ложкою на сковорідку та обсмажуйте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.

Викладіть готові деруни на порційні тарілки, полийте сметаною та подавайте до столу.

Смачного!